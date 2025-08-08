augusztus 8., péntek

László névnap

Programtipp

Folklórnapok és Városfesztivál: Sárvár újra a világ színpadává válik

Folytatódik a nyári fesztiválok sora Sárváron! A 44. Nemzetközi Folklórnapok és 7. Városfesztiválra augusztus 15-e és 20-a között kerül sor. Az idei évben öt nemzet táncosai lépnek fel, a folklór mellett hangsúlyt kapnak a generációkat összekötő programok. Kondora Anikó tudósítása.

A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Kondora István polgármester elmondta: a város május óta gazdag fesztiválszezonon van túl, a folklórnapok pedig méltó lezárása, sőt csúcspontja ennek az időszaknak. „A pandémia sok mindent átformált, de örömmel mondhatom, hogy a város újra megtalálta kulturális ritmusát” – fogalmazott a városvezető.

Ódor Viktória fesztiváligazgató, Molnár Andrea igazgatóhelyettes, Kondora István polgármester, dr. Máhr Tivadar alpolgármester a nemzetközi folklórnapok és a városfesztivál sajtótájékoztatóján
Fotó: VN/Sárvári Médiaközpont

44. Nemzetközi Folklórnapok Sárváron

A fesztiválra idén négy külföldi folklórcsoport érkezik: Szlovákiából, Szlovéniából, Angliából és Mexikóból. A fellépők nemcsak a vár színpadán mutatkoznak be, hanem sárvári éttermekben, szállodákban tematikus esteken vesznek részt és ellátogatnak a környező településekre is – mondta el Ódor Viktória fesztiváligazgató, majd hozzátette: népzenei koncertekkel várjuk az érdeklődőket esténként a nagyszínpadon, fellép többek között:

  •  Szalonna és bandája, 
  • a Boglya zenekar, 
  • Lakatos Róbert és a RÉV, 
  • Ifj. Csoóri Sándor és az Ötödik Évszak. 
  • A folk mellett könnyűzenei műfajok is helyet kapnak: a Pál Utcai Fiúk, 
  • a Gypo Circus és 
  • a világhírű Boban Markovich is színpadra lép.

Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatóhelyettese kiemelte: mint családbarát emlékhely, a Nádasdy-vár idén különösen nagy figyelmet szentel a családoknak. A programok fókuszában a magyar népmesék állnak: egy mesejurta várja majd a gyermekeket napközben, míg az esti órákban felnőtteknek szóló mesék idézik meg a szóbeliség világát.

Egy különleges vizuális élményt is kínál a program: Dávid Botond fotóművész „Geofolk – Világ népeinek viselete” című szabadtéri tárlatát augusztus 15-én 18 órakor nyitják meg a Hild parkban. A 60 méter hosszú fotómontázs a világ népeinek színes népviseletét tárja a nézők elé és a kiállítás mellett bemutatják a művész azonos című könyvét. Az eseményt a Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal és a Nádasdy Kulturális Központ közösen szervezi.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester hangsúlyozta: a nyári fesztiválok a turizmus motorjai. A nemzetközi folklórnapokkal párhuzamosan zajló városfesztivál különösen vonzó a látogatók számára, akik az élmény mellett a helyi kultúrát is közelebbről megismerhetik.

Bízunk benne, hogy nemcsak a helyiek, hanem a vendégeink is magukkal visznek valamit ebből a sokszínűségből.

A részletes program a folklornapok.hu oldalon, illetve a Nádasdy Kulturális Központ hivatalos honlapján és Facebook-oldalán elérhető.



 

