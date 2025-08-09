augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Forgalmi változások jönnek a hétvégén Szombathelyen – mutatjuk a részleteket!

Fotó: Cseh Gábor

Augusztus 8-án, pénteken délutántól hétfő délig forgalmi változásokra kell számítani Szombathelyen a Joskar-Ola napok miatt. 

A Pázmány Péter körút teljes hosszában lezárásra kerül, emiatt több autóbuszjárat – köztük a 9-es, 29A, 29C és 8H – módosított útvonalon közlekedik.

A lezárás az első járatokat már pénteken 15 óra után érinti, az utolsókat pedig hétfő délelőtt. A változások miatt bizonyos megállók kimaradnak, máshol ideiglenes megállókat jelöltek ki, és menetidő-növekedésre is lehet számítani.

A részletes menetrendi változások és az érintett megállók listája elérhető a közlekedési társaság tájékoztatójában, itt.

 

