Jó tudni
1 órája
Forgalmi változások jönnek a hétvégén Szombathelyen – mutatjuk a részleteket!
Fotó: Cseh Gábor
Augusztus 8-án, pénteken délutántól hétfő délig forgalmi változásokra kell számítani Szombathelyen a Joskar-Ola napok miatt.
A Pázmány Péter körút teljes hosszában lezárásra kerül, emiatt több autóbuszjárat – köztük a 9-es, 29A, 29C és 8H – módosított útvonalon közlekedik.
A lezárás az első járatokat már pénteken 15 óra után érinti, az utolsókat pedig hétfő délelőtt. A változások miatt bizonyos megállók kimaradnak, máshol ideiglenes megállókat jelöltek ki, és menetidő-növekedésre is lehet számítani.
A részletes menetrendi változások és az érintett megállók listája elérhető a közlekedési társaság tájékoztatójában, itt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre