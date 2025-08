Forma-1: Hamarosan kezdődik az időmérő edzés a Hungaroringen - Mi várható?

A 24 éves pilóta mögött csapattársa, a pénteki első két tréningen első brit Lando Norris végzett másodikként, hátránya viszont csupán 32 ezredmásodperc volt. A Forma-1-es Magyar Nagydíj délutáni időmérőjén a gyakorlások alapján nagy valószínűséggel a McLaren versenyzői csatáznak majd az első rajtkocka megszerzéséért, s az is meglepetés lenne, ha az első sorba valaki más tudná magát kvalifikálni - tudósít az MTI.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Forma-1 Magyar Nagydíj a Hungaroringen

A harmadik edzést a pénteken mindkét alkalommal ugyanebben a pozícióban végző Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája fejezte be harmadikként, mögé feljött márkatársa, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton. Javítani tudott a Mercedes is, a 18 éves Andrea Kimi Antonelli ötödik, George Russel pedig nyolcadik lett a tréningen. Változatlanul reménykedhet a jó eredményben az Aston Martin is, a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso ugyanis a hatodik, a kanadai Lance Stroll pedig a hetedik pozícióban fejezte be az edzést.