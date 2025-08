Forma-1 Magyar Nagydíj: ilyen árak vannak a helyszínen

Mint korábban írtuk, a hét végén a 40. alkalommal rendezik meg a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, amelynek királykategóriás programja az első szabadedzéssel indult pénteken kora délután. Az egyik, korábbi Forma 1-es versenyzőnek van vasi kötődése, annyiban legalábbis, hogy az egyetlen korábbi magyar Forma-1-es pilóta, a Renault versenyzőjének, Baumgartner Zsoltnak és édesapjának, Baumgartner Antalnak Alsóújlak mellett volt mangalica-telepe.

Árak a Forma-1 helyszínén.

Fotó: Fotó: Szabolcs László / Forrás: borsonline.hu

Ételek a Forma-1-en

A borsonline.hu számolt be a helyszíni árakról, mit és mennyiért ehetünk. Bár szurkolók a szabályok szerint bevihetnek a pályára fejenként fél liter vizet és 3 darab szendvicset, de aki emellett megéhezne, annak van miből válogatnia. Leginkább a magyaros ízekkl csalogatják a vevőket. A sült kolbász illatát már messziről megérezni, idén három helyen lehet lángost is kapni, de nagyon népszerű a pirított hagymás hun-dog is, és a bőséges tálak, mint a zöldséges csirke, vagy a csülök pékné módra ételek.

Vannak persze könnyedebb fogások is, mint a görög saláta, cézár saláta, a húsmentesen étkezők pedig rántott hagymakarikát, vagy rántott sajtot is választhatnak.

Árlista a Hungaroring Magyar nagydíj helyszínéről: