A három forintos képektől a világhírnévig: Eifert János Vasban!

A Körmendi Napok idei nyitóeseménye a csütörtökön megtartott fotókiállítás volt, a helyi 3F-K Fotóklubbal közös szervezésben, Eifert János képeiből. Aki ismeri munkásságát, azonnal felkaphatta a fejét! A művész több, mint kétezer(!) csoportos kiállításon, pályázaton, fesztiválon szerepelt, amelyeken több száz díjat, nagydíjat, különdíjat és diplomát érdemelt ki képeivel. Elképesztő számok… Nemzetközi szinten is jól ismert és méltán elismert művész érkezett tehát Vasba! Akik pedig találkozhattak is vele, egy közvetlen, derűs, hatalmas energiával tevékenykedő embert ismerhettek meg. A készülődés során sikerült elérnünk, és időt szakított egy beszélgetésre, interjúra is portálunk számára.

Fotóművész a Körmendi Napokon – interjú Eifert Jánossal

Fotó: Jambori Tamas

Hogyan indult a fotós karrier?

Eifert János Ars poetica című kiállítása – ahogy ő fogalmazott – „Klasszikustól a modernig” egy retrospektív kiállítás, ami 1968-tól napjainkig öleli fel munkásságát. Igen, jól számolt a kedves olvasó: ez 57 év! Életkornak sem kevés, életműnek pedig végképp nem. Eifert Jánosról igen sokszor igen sokat megírtak: ahogy ő fogalmaz mosolyogva, a Google 19.700 találatot dob ki a nevére… Megtudhatjuk azt is, hogy 17 éven át elismert néptáncos volt, a Honvéd Együttes hivatásos táncosa – és ezekben az években fordult figyelme a fényképezés felé. Az akkori kollégák biztatására készített és árusított fotókat: még most is emlékszik: 3 forint 50 fillér volt egy darab – nevet. A kapott második helyezés és díj inspirálta aztán a folytatásra. Autodidakta módon, folyamatos tanulással sajátította el a szükséges tudást és tapasztalatot, meg persze a példaképek is ösztönzőleg hatottak… Bekerült a nemzetközi mezőnybe is, önálló kiállításai nyíltak – egyre ismertebb és elismertebb lett. Számon tartja az eltelt éveket és eseményeket: ez a mostani, körmendi kiállítás a 267. tárlata!

Középpontban az élmény

Könnyű dolgom van – mesél a kiállítási darabokról. Gondosan vigyáz a nagyméretű, válogatott képekre, és ezeket viszi mindig a következő helyszínre – amiket egyébként festővászonra nyomtat. Ez egy szép, finom felület, és ami még fontos: nem csillog a lámpák fényében. „Nem kell ide-oda ingatni a fejünket nézés közben” – mosolyog most is. Ezek a fotók felölelik ezt a roppant életművet; a nyitó darab például egy 1968-as, 150×150-es méretű fénykép. Ami fontos számára: ne csak egy áttekintést kapjon a néző, hanem élményt is. Élmény: ez a szó nem ritka nála. És érezhető, hogy számára a munka, a tevékenység mindig élmény is. Ahogy az egyik képen, akárcsak a kiállítás címénél is előjön: az Ars poetica. Ez pedig a következő: „számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék, ami jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat és azt a szabadságot, hogy a gondolataimat a saját képi nyelvemen közölhetem. Nézni, látni, láttatni – ez a képíró, a fotográfus feladata, miközben egyensúlyozik a képzelet és a valóság peremén.”