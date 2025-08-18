2 órája
A három forintos képektől a világhírnévig: Eifert János Vasban!
Kivételes és különleges kiállítás a Körmendi Napok keretében! Többek szerint hazánk elsőszámú fotóművészének tárlata lenyűgöző élmény mindenki számára.
A Körmendi Napok idei nyitóeseménye a csütörtökön megtartott fotókiállítás volt, a helyi 3F-K Fotóklubbal közös szervezésben, Eifert János képeiből. Aki ismeri munkásságát, azonnal felkaphatta a fejét! A művész több, mint kétezer(!) csoportos kiállításon, pályázaton, fesztiválon szerepelt, amelyeken több száz díjat, nagydíjat, különdíjat és diplomát érdemelt ki képeivel. Elképesztő számok… Nemzetközi szinten is jól ismert és méltán elismert művész érkezett tehát Vasba! Akik pedig találkozhattak is vele, egy közvetlen, derűs, hatalmas energiával tevékenykedő embert ismerhettek meg. A készülődés során sikerült elérnünk, és időt szakított egy beszélgetésre, interjúra is portálunk számára.
Hogyan indult a fotós karrier?
Eifert János Ars poetica című kiállítása – ahogy ő fogalmazott – „Klasszikustól a modernig” egy retrospektív kiállítás, ami 1968-tól napjainkig öleli fel munkásságát. Igen, jól számolt a kedves olvasó: ez 57 év! Életkornak sem kevés, életműnek pedig végképp nem. Eifert Jánosról igen sokszor igen sokat megírtak: ahogy ő fogalmaz mosolyogva, a Google 19.700 találatot dob ki a nevére… Megtudhatjuk azt is, hogy 17 éven át elismert néptáncos volt, a Honvéd Együttes hivatásos táncosa – és ezekben az években fordult figyelme a fényképezés felé. Az akkori kollégák biztatására készített és árusított fotókat: még most is emlékszik: 3 forint 50 fillér volt egy darab – nevet. A kapott második helyezés és díj inspirálta aztán a folytatásra. Autodidakta módon, folyamatos tanulással sajátította el a szükséges tudást és tapasztalatot, meg persze a példaképek is ösztönzőleg hatottak… Bekerült a nemzetközi mezőnybe is, önálló kiállításai nyíltak – egyre ismertebb és elismertebb lett. Számon tartja az eltelt éveket és eseményeket: ez a mostani, körmendi kiállítás a 267. tárlata!
Középpontban az élmény
Könnyű dolgom van – mesél a kiállítási darabokról. Gondosan vigyáz a nagyméretű, válogatott képekre, és ezeket viszi mindig a következő helyszínre – amiket egyébként festővászonra nyomtat. Ez egy szép, finom felület, és ami még fontos: nem csillog a lámpák fényében. „Nem kell ide-oda ingatni a fejünket nézés közben” – mosolyog most is. Ezek a fotók felölelik ezt a roppant életművet; a nyitó darab például egy 1968-as, 150×150-es méretű fénykép. Ami fontos számára: ne csak egy áttekintést kapjon a néző, hanem élményt is. Élmény: ez a szó nem ritka nála. És érezhető, hogy számára a munka, a tevékenység mindig élmény is. Ahogy az egyik képen, akárcsak a kiállítás címénél is előjön: az Ars poetica. Ez pedig a következő: „számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék, ami jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat és azt a szabadságot, hogy a gondolataimat a saját képi nyelvemen közölhetem. Nézni, látni, láttatni – ez a képíró, a fotográfus feladata, miközben egyensúlyozik a képzelet és a valóság peremén.”
A művészet összetevői
„Szokták mondani, hogy a fotóművészet a pillanat művészete, de én hozzáteszem, hogy a gondolkodás művészete is. Amikor lenyomjuk az exponálógombot, a pillanat töredékét rögzítjük, de ezt a mozdulatot egy egész élet tapasztalata, érettsége, társadalmi háttere, a közösség, ahová tartozunk, az élményeink mind befolyásolják”. Így vall szenvedélyéről, munkájáról, annak összetettségéről. Amikor főbb stílusokról, korszakokról, témákról faggatjuk, sorolja: a tánc, a test, a természet… de mindenütt fontos a jelképi erő.
Technika és alkotás
Szóba kerül a technika is, ami – mint oly’ sok más műszaki területen – itt is szélsebesen fejlődik, főleg az utóbbi évtizedekben. Hol van már a Smena Symbol, vagy a Praktica? És főleg a Dagerrotípia? Az általa is évtizedeken át használt analóg technikát (filmtekercs, előhívás és nagyítás) leváltotta a digitális korszak, minden előnyével – és néhány hátrányával együtt. Mert ugye a film bizony nem volt olcsó mulatság, és kétszer is meggondolta a fotós, mielőtt megnyomta az exponáló gombot… De jobban oda is figyelt a komponálásra, perspektívára, a pillanatra. És amit szintén hangsúlyoz a technikával kapcsolatban: „nem a gép készíti a képet, hanem én”. Ez egyben biztató is azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak a többmilliós felszerelést.
Mikor ne?
Említ konkrét példát is a digitális gépek előnyére. Kínában, Isten háta mögötti kis faluban fotóztak, ahol a helyiek egyre zordabban tűrték ezt, és lassan lincshangulat alakult ki. Ám amikor megmutatta nekik a kijelzőn a róluk készített fényképeket, olyannyira megenyhültek, hogy még haza is invitálták őket, a családot is megfotózni… „Ilyenkor adjuk meg magunkat” – szól indoklása. És hangsúlyozza: igenis akadnak helyzetek, amikor a jó fotós: nem fényképez. Erkölcsi okból, tiszteletből, megértésből… ezt is érezni kell. A jó fényképész egyben jó szándékú, empatikus, emberséges is legyen – figyelmeztet. Mindig a végeredmény számít: azaz, a fénykép. Tegyünk meg mindent, és ne csak a technikai részletekre figyeljünk oda, hanem a – már említett – élményre is! Legyen az a kép elkészítése éppúgy, mint a nézése.
Akár telóval is…?
Szóba kerül napjaink technikája is, ami szinte mindenkinek, óvodástól aggastyánig a zsebében lapul. Igen, az okostelefon, ami ugye egyben (sok más mellett) fényképezőgép is. És – kis túlzással – mindenki mindent lefotóz, megoszt, és… igen sok kép digitális hulladékként végzi. Egy statisztika – még jó pár éve! – világviszonylatban napi hatmilliárd (!) elkészített képet becsült. Ez ma a többszöröse lehet – mosolyog most is. Sok jó kép készül, de nagyon sok csak az adott pillanatnak szól – véli.
Magyarok
A „sok jó” viszont egyre nagyobb teret kap, és büszkén mondja: egyre több a kiemelkedően jó magyar fotográfus. Ez nem csak vélemény: bizonyítja ezt a számos nemzetközi rendezvény, kiállítás is, ahol hazánk lányai-fiai rendre kitűnő anyagokat mutatnak be – és hoznak el értékes díjakat, elismeréseket. Túlzás nélkül mondható, hogy a világ élvonalában emlegetik a szakma nagyjai is a magyarokat.
Ismét Vasban
Végezetül elárulja azt is, hogy sokszor járt már Vas vármegyében, és mindig kiválóan érzi itt magát. Vidéknek tekinti, de a szó legnemesebb értelmében, felemlegetve nagy írókat, költőket, hazafikat, akik mind vidékről indultak. Visszaemlékszik itteni kiállításaira, sőt: megemlíti lapunkat is, ahol több alkalommal találkozhatott saját nevével, beleértve például a (konkrétan szóba hozott) sárvári kiállítását is. Akkor volt jubiláló 75 éves, most 82 – és az élet örömével, a szüntelen tenni vágyás érzésével indul el a kiállítás megnyitójára…
