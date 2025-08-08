Csak száz forintért adják a piacon azt a csodagyümölcsöt, amit receptre is felírna az orvos

Péntek délelőtt a Vásárcsarnokban hömpölyögnek az emberek: valaki málnát pakol dobozba, mások dinnyét tolnak a gurulós kosárban, megint más paradicsomot nézeget, pirosat, sárgát, gömbölyűt. A hangulat ismerős, a mozgás szinte koreografált, a standoknál régi ismerősként köszönnek az árusok és a vevők. Mi azonban most nem a szokásos nyári kedvencekért jöttünk – valami különlegeset kerestünk, amiről azt tartják, hogy gyógyító hatása van. Annyi mindenre jó, hogy akár az orvos is felírhatná. Ez a gyümölcs, ami még mindig kuriózum, pedig egyre többen ismerkednek vele. A standokat pásztázva hamar világossá válik: fügét találni nem is olyan egyszerű. Több tucat árus után végül három asztalnál bukkanunk rá – és ott is csak kis mennyiségben van füge.

Füge a piacon: Szendiné Nagy Éva standjánál találtunk

Fotó: KSZ

Füge a szombathelyi piacon? Nem is tudják, hogy van!

Az egyik standnál Szendiné Nagy Éva kínálja a fügét a vásárlóknak. Mint mondja, annyira nem keresett, mert még nincs a köztudatban, hogy ezt is lehet kapni a piacon.

„Nem sokan keresik, mert nem is tudják, hogy van. Pedig már évek óta hozzuk a kertből” – mondja Éva néni, aki az egyik legkitartóbb árus a szombathelyi piacon: már ötven éve kínálja portékáit a vásárlóknak. A nagy szemű, gyönyörű fügék is a saját kertjében termettek, de a virágai is szemkápráztatóak.

És hogy mennyibe kerül? „1250 forint fél kiló. Most kezdett el igazán érni. Előbb apróbbak voltak, most már jönnek a nagyobb szemek. Virág nincs – csak a termés nő, ez ilyen fajta. Egész nyáron szinte folyamatosan terem” – mondja, miközben gondosan igazgatja a gyümölcsöket a standon - egymás mellett sorakoznak a fügék, lila, zöldes héjjal, puha, mégis tömör testtel.

Egy másik árus darabra árulja a mediterrán gyümölcsöt - itt 100 forintért kaphatunk egy darab, méretes fügét szintén saját kertjéből. Mint mondja, a klímaváltozás hatása már a kertjeinkben is megmutatkozik. Egyre több déli gyümölcs – így a füge is – sikerrel megterem Magyarországon is, főként napos, védett kertekben. A füge nem különösebben igényes növény: szereti a meleget, de jól tűri a szárazságot is, főleg, ha jó vízelvezetésű, laza talajba kerül. Abban egyetért Éva nénivel: „Még nem szokták meg az emberek, hogy ilyet is lehet itt venni.”