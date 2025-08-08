2 órája
Csak száz forintért adják a piacon azt a csodagyümölcsöt, amit receptre is felírna az orvos
Mediterrán ízek a hazai piacon? Egyre több helyen bukkan fel a füge, amelyet most már nem csak lekvárban vagy aszalt formában ismerhetünk. A Szombathelyi Vásárcsarnokban is megjelent a különleges gyümölcs – ami szinte gyógyít, olyan sok hasznos hatása van a szervezetünk számára.
Péntek délelőtt a Vásárcsarnokban hömpölyögnek az emberek: valaki málnát pakol dobozba, mások dinnyét tolnak a gurulós kosárban, megint más paradicsomot nézeget, pirosat, sárgát, gömbölyűt. A hangulat ismerős, a mozgás szinte koreografált, a standoknál régi ismerősként köszönnek az árusok és a vevők. Mi azonban most nem a szokásos nyári kedvencekért jöttünk – valami különlegeset kerestünk, amiről azt tartják, hogy gyógyító hatása van. Annyi mindenre jó, hogy akár az orvos is felírhatná. Ez a gyümölcs, ami még mindig kuriózum, pedig egyre többen ismerkednek vele. A standokat pásztázva hamar világossá válik: fügét találni nem is olyan egyszerű. Több tucat árus után végül három asztalnál bukkanunk rá – és ott is csak kis mennyiségben van füge.
Füge a szombathelyi piacon? Nem is tudják, hogy van!
Az egyik standnál Szendiné Nagy Éva kínálja a fügét a vásárlóknak. Mint mondja, annyira nem keresett, mert még nincs a köztudatban, hogy ezt is lehet kapni a piacon.
„Nem sokan keresik, mert nem is tudják, hogy van. Pedig már évek óta hozzuk a kertből” – mondja Éva néni, aki az egyik legkitartóbb árus a szombathelyi piacon: már ötven éve kínálja portékáit a vásárlóknak. A nagy szemű, gyönyörű fügék is a saját kertjében termettek, de a virágai is szemkápráztatóak.
És hogy mennyibe kerül? „1250 forint fél kiló. Most kezdett el igazán érni. Előbb apróbbak voltak, most már jönnek a nagyobb szemek. Virág nincs – csak a termés nő, ez ilyen fajta. Egész nyáron szinte folyamatosan terem” – mondja, miközben gondosan igazgatja a gyümölcsöket a standon - egymás mellett sorakoznak a fügék, lila, zöldes héjjal, puha, mégis tömör testtel.
Egy másik árus darabra árulja a mediterrán gyümölcsöt - itt 100 forintért kaphatunk egy darab, méretes fügét szintén saját kertjéből. Mint mondja, a klímaváltozás hatása már a kertjeinkben is megmutatkozik. Egyre több déli gyümölcs – így a füge is – sikerrel megterem Magyarországon is, főként napos, védett kertekben. A füge nem különösebben igényes növény: szereti a meleget, de jól tűri a szárazságot is, főleg, ha jó vízelvezetésű, laza talajba kerül. Abban egyetért Éva nénivel: „Még nem szokták meg az emberek, hogy ilyet is lehet itt venni.”
Miért fontos az egészségnek a füge?
A füge fontos ásványi anyagokat és többféle vitamint tartalmaz – van benne A-, B1- és B2 vitamin, különböző antioxidánsok. 100 gramm friss füge 232 milligramm káliumot tartalmaz, 4,7 mikrogramm K-vitamint van benne, ezért segít abban, hogy izmaink és szívünk megfelelően működjenek. A gyümölcsben vas, kalcium, magnézium, folsav és A-vitamin is található. Bőven van benne rost, ami a bélrendszernek és az emésztésnek is jót tesz, segíthet leküzdeni a székrekedést. Fügét hasznos enni fogyókúra idején is, mivel növeli a teltségérzetet, és az anyagcserét is támogatja. Sőt egyes kutatások szerint rákmegelőző hatása is van.
Több mint egy egzotikus gyümölcs
És hogy mit lehet kezdeni a fügével? Jóval többet, mint gondolnánk. Megtudjuk:
- Lekvárként igazi különlegesség, enyhén karamellizált ízű, selymes állagú,
- Sajtok mellé – főleg kecskesajt, camembert vagy kéksajt mellé – mennyei élmény,
- Pálinkának is kiváló, a fügepálinka illatos, különleges aromájú ital,
- De salátákban, piteként, sült húsok mellé is megállja a helyét.
- És persze: aszalt fügének is tökéletes – egészséges nassolnivaló.