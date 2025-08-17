augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Fügelekvár, fügés süti és minden, ami füge – így készítsd el otthon egyszerűen!

Címkék#fügeszörp#szörp fügelevél#füge#gyümölcs

A nyár végi és kora őszi időszak egyik legfinomabb kincse a mediterrán kertekből ismert gyümölcs. A füge nemcsak frissen mennyei, hanem lekvár, szörp, sütemény vagy akár főétel formájában is igazi kulináris élményt nyújt.

Egyszerű, finom fügés recepteket mutatunk!

Fotó: KOBOR SZONJA

A nyár új slágere a füge, ami már a szombathelyi piacon is könnyen beszerezhető. A klímaváltozás hatására kertjeink átalakultak, így ma már a mediterrán gyümölcsök is megteremnek hazánkban. A füge szezonja a nyár végén, illetve az ősz elején van, ekkor a legtöbb szupermarketben és piacon friss gyümölcs formájában is elérhető. Aszalt változata pedig egész évben kapható, így a kreatív konyhában bármikor felhasználhatjuk.

A füge már a szombathelyi piacon is elcsíphető
Fotó: KOBOR SZONJA / Forrás: VN

Fügés receptek könnyedén

Mostani válogatásunkban a füge számos arcát bemutatjuk: lekvár és szörpreceptet, illetve főételt és desszertet is gyűjtöttünk a Mindmegette segítségével, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. Nézzük, hogyan készíthetsz otthon könnyedén fügelekvárt, fügeszörpöt és egyéb ínycsiklandó finomságokat, akár első próbálkozásra is.

Házi fügelekvár

Hozzávalók - kb. 3–3,5 literhez

  • 4 kg friss füge
  • 1 kg kristálycukor
  • 4 citrom leve
  • 1 teáskanál fahéj
  • 0,5 teáskanál őrölt gyömbér
  • 1 csipet ánizs
  • 3 tasak zselésítőanyag

Elkészítés:

A fügéket alaposan megmossuk, a szárvégeket és az esetleges hibás részeket eltávolítjuk, majd negyedekre vágjuk.

Egy nagy lábasba tesszük a gyümölcsöt, hozzáadjuk a cukrot és a citromok kifacsart, átszűrt levét. Lefedve 10–12 órán át a hűtőben pihentetjük, hogy a gyümölcs levet engedjen.

Ezután a gyümölcsöt a fahéjjal, gyömbérrel és egy csipet ánisszal fűszerezzük, majd közepes lángon, gyakori keverés mellett körülbelül 1 órán át főzzük, amíg sűrű, lekvárszerű állagot kap.

A lekvárt botmixerrel simára turmixoljuk, majd hozzáadjuk a zselésítőanyagot, és a tűzre visszatéve 2 percig forraljuk.

A forró lekvárt tiszta, előmelegített üvegekbe töltjük, gondosan lezárjuk, majd fejre állítjuk 10 percre. Ezután visszafordítjuk az üvegeket, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Házi fügeszörp fügelevélből

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 36 dkg cukor
  • 7 dl víz
  • 1,5 dkg citromsav
  • 1 teáskanál 10%-os ecet (vagy gyümölcsecet, pl. almaecet)
  • 5 friss fügelevél
  • 1 citrom leve

Elkészítés:

Egy lábasban készítsünk szirupot a cukorból, vízből és a citromsavból, majd hagyjuk kicsit hűlni.

Közben a fügeleveleket gyengén ecetes vízben megmossuk, lecsöpögtetjük, és kisebb darabokra tépjük.

A kihűlt sziruphoz adjuk hozzá a fügeleveleket és a citromlevet, majd botmixerrel turmixoljuk simára.

Az így kapott szörpöt azonnal használhatjuk, de ízletesebb, ha 30–60 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. Tetszés szerint adhatunk hozzá 1–2 szelet citromot is. Hűtőben tárolva a szörp körülbelül egy hétig eláll. Fogyasztáskor hígíthatjuk hideg vízzel, teával, vagy szóda hozzáadásával.

Egyszerű fügés morzsasüti

Hozzávalók - 4 adaghoz

  • 24 dkg finomliszt
  • 40 dkg barna cukor
  • 24 dkg szobahőmérsékletű margarin
  • 10 db érett füge

Elkészítés:

A lisztet és a barna cukrot egy nagy tálban összekeverjük, majd hozzáadjuk a puha margarint, és kézzel morzsalékos állagúra dolgozzuk.

A fügéket alaposan megmossuk, papírtörlővel szárazra töröljük, levágjuk a tetejüket, majd négybe vágjuk őket.

Egy kb. 25 cm átmérőjű sütőtál aljára szórjuk a morzsás tészta felét, erre szépen elrendezzük a fügédarabokat. Ízlés szerint meghinthetjük kevés cukorral. A tetejére rászórjuk a maradék morzsát, és óvatosan elegyengetjük.

180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük, amíg a teteje aranybarna és ropogós nem lesz. Tálaláskor egy gombóc vaníliafagyival vagy kevés tejszínhabbal még ellenállhatatlanabb.

Libamáj fügével és csilis csokoládéval

Hozzávalók:

  • 40 dkg libamáj
  • 4 evőkanál libazsír
  • 5 dkg 70%-os étcsokoládé
  • 2 db piros csilipaprika
  • 6 db friss füge
  • 0,5 dl tej (szükség esetén a csoki hígításához)

Elkészítés:

A libamájat óvatosan megtisztítjuk, papírtörlővel szárazra töröljük.

Serpenyőben felhevítjük a libazsírt, majd a májat mindkét oldalán megsütjük. Akkor van készen, ha ujjunkkal megnyomva enyhén rugalmas. Kivesszük a zsírból, és pár percig pihentetjük.

Vízgőz fölött felolvasztjuk az étcsokoládét. A csilipaprikát vékonyra szeleteljük, majd a csokoládéhoz keverjük. Ha a szósz túl sűrű, kevés tejjel lazítjuk.

A fügéket félbevágjuk, majd forró, száraz serpenyőben vagy grillen aranybarnára pirítjuk.

A libamájat szeletekre vágjuk, a tányérra kanalazunk a csokoládés-csilis szószból, ráhelyezzük a májat, és mellé rendezzük a pirított fügét.

Tipp: Ünnepi alkalmakra látványos és ínycsiklandó fogás, különösen friss, ropogós kenyérrel vagy pirítóssal tálalva.

 

 

