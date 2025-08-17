Fügelekvár, fügés süti és minden, ami füge – így készítsd el otthon egyszerűen!

A nyár új slágere a füge, ami már a szombathelyi piacon is könnyen beszerezhető. A klímaváltozás hatására kertjeink átalakultak, így ma már a mediterrán gyümölcsök is megteremnek hazánkban. A füge szezonja a nyár végén, illetve az ősz elején van, ekkor a legtöbb szupermarketben és piacon friss gyümölcs formájában is elérhető. Aszalt változata pedig egész évben kapható, így a kreatív konyhában bármikor felhasználhatjuk.

A füge már a szombathelyi piacon is elcsíphető

Fotó: KOBOR SZONJA / Forrás: VN

Fügés receptek könnyedén

Mostani válogatásunkban a füge számos arcát bemutatjuk: lekvár és szörpreceptet, illetve főételt és desszertet is gyűjtöttünk a Mindmegette segítségével, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. Nézzük, hogyan készíthetsz otthon könnyedén fügelekvárt, fügeszörpöt és egyéb ínycsiklandó finomságokat, akár első próbálkozásra is.

Házi fügelekvár

Hozzávalók - kb. 3–3,5 literhez

4 kg friss füge

1 kg kristálycukor

4 citrom leve

1 teáskanál fahéj

0,5 teáskanál őrölt gyömbér

1 csipet ánizs

3 tasak zselésítőanyag

Elkészítés:

A fügéket alaposan megmossuk, a szárvégeket és az esetleges hibás részeket eltávolítjuk, majd negyedekre vágjuk.

Egy nagy lábasba tesszük a gyümölcsöt, hozzáadjuk a cukrot és a citromok kifacsart, átszűrt levét. Lefedve 10–12 órán át a hűtőben pihentetjük, hogy a gyümölcs levet engedjen.

Ezután a gyümölcsöt a fahéjjal, gyömbérrel és egy csipet ánisszal fűszerezzük, majd közepes lángon, gyakori keverés mellett körülbelül 1 órán át főzzük, amíg sűrű, lekvárszerű állagot kap.

A lekvárt botmixerrel simára turmixoljuk, majd hozzáadjuk a zselésítőanyagot, és a tűzre visszatéve 2 percig forraljuk.

A forró lekvárt tiszta, előmelegített üvegekbe töltjük, gondosan lezárjuk, majd fejre állítjuk 10 percre. Ezután visszafordítjuk az üvegeket, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Házi fügeszörp fügelevélből

Hozzávalók 4 adaghoz:

36 dkg cukor

7 dl víz

1,5 dkg citromsav

1 teáskanál 10%-os ecet (vagy gyümölcsecet, pl. almaecet)

5 friss fügelevél

1 citrom leve

Elkészítés:

Egy lábasban készítsünk szirupot a cukorból, vízből és a citromsavból, majd hagyjuk kicsit hűlni.

Közben a fügeleveleket gyengén ecetes vízben megmossuk, lecsöpögtetjük, és kisebb darabokra tépjük.