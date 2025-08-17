36 perce
Fügelekvár, fügés süti és minden, ami füge – így készítsd el otthon egyszerűen!
A nyár végi és kora őszi időszak egyik legfinomabb kincse a mediterrán kertekből ismert gyümölcs. A füge nemcsak frissen mennyei, hanem lekvár, szörp, sütemény vagy akár főétel formájában is igazi kulináris élményt nyújt.
Egyszerű, finom fügés recepteket mutatunk!
Fotó: KOBOR SZONJA
A nyár új slágere a füge, ami már a szombathelyi piacon is könnyen beszerezhető. A klímaváltozás hatására kertjeink átalakultak, így ma már a mediterrán gyümölcsök is megteremnek hazánkban. A füge szezonja a nyár végén, illetve az ősz elején van, ekkor a legtöbb szupermarketben és piacon friss gyümölcs formájában is elérhető. Aszalt változata pedig egész évben kapható, így a kreatív konyhában bármikor felhasználhatjuk.
Fügés receptek könnyedén
Mostani válogatásunkban a füge számos arcát bemutatjuk: lekvár és szörpreceptet, illetve főételt és desszertet is gyűjtöttünk a Mindmegette segítségével, hogy mindenki megtalálja a kedvencét. Nézzük, hogyan készíthetsz otthon könnyedén fügelekvárt, fügeszörpöt és egyéb ínycsiklandó finomságokat, akár első próbálkozásra is.
Házi fügelekvár
Hozzávalók - kb. 3–3,5 literhez
- 4 kg friss füge
- 1 kg kristálycukor
- 4 citrom leve
- 1 teáskanál fahéj
- 0,5 teáskanál őrölt gyömbér
- 1 csipet ánizs
- 3 tasak zselésítőanyag
Elkészítés:
A fügéket alaposan megmossuk, a szárvégeket és az esetleges hibás részeket eltávolítjuk, majd negyedekre vágjuk.
Egy nagy lábasba tesszük a gyümölcsöt, hozzáadjuk a cukrot és a citromok kifacsart, átszűrt levét. Lefedve 10–12 órán át a hűtőben pihentetjük, hogy a gyümölcs levet engedjen.
Ezután a gyümölcsöt a fahéjjal, gyömbérrel és egy csipet ánisszal fűszerezzük, majd közepes lángon, gyakori keverés mellett körülbelül 1 órán át főzzük, amíg sűrű, lekvárszerű állagot kap.
A lekvárt botmixerrel simára turmixoljuk, majd hozzáadjuk a zselésítőanyagot, és a tűzre visszatéve 2 percig forraljuk.
A forró lekvárt tiszta, előmelegített üvegekbe töltjük, gondosan lezárjuk, majd fejre állítjuk 10 percre. Ezután visszafordítjuk az üvegeket, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Házi fügeszörp fügelevélből
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 36 dkg cukor
- 7 dl víz
- 1,5 dkg citromsav
- 1 teáskanál 10%-os ecet (vagy gyümölcsecet, pl. almaecet)
- 5 friss fügelevél
- 1 citrom leve
Elkészítés:
Egy lábasban készítsünk szirupot a cukorból, vízből és a citromsavból, majd hagyjuk kicsit hűlni.
Közben a fügeleveleket gyengén ecetes vízben megmossuk, lecsöpögtetjük, és kisebb darabokra tépjük.
A kihűlt sziruphoz adjuk hozzá a fügeleveleket és a citromlevet, majd botmixerrel turmixoljuk simára.
Az így kapott szörpöt azonnal használhatjuk, de ízletesebb, ha 30–60 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. Tetszés szerint adhatunk hozzá 1–2 szelet citromot is. Hűtőben tárolva a szörp körülbelül egy hétig eláll. Fogyasztáskor hígíthatjuk hideg vízzel, teával, vagy szóda hozzáadásával.
Egyszerű fügés morzsasüti
Hozzávalók - 4 adaghoz
- 24 dkg finomliszt
- 40 dkg barna cukor
- 24 dkg szobahőmérsékletű margarin
- 10 db érett füge
Elkészítés:
A lisztet és a barna cukrot egy nagy tálban összekeverjük, majd hozzáadjuk a puha margarint, és kézzel morzsalékos állagúra dolgozzuk.
A fügéket alaposan megmossuk, papírtörlővel szárazra töröljük, levágjuk a tetejüket, majd négybe vágjuk őket.
Egy kb. 25 cm átmérőjű sütőtál aljára szórjuk a morzsás tészta felét, erre szépen elrendezzük a fügédarabokat. Ízlés szerint meghinthetjük kevés cukorral. A tetejére rászórjuk a maradék morzsát, és óvatosan elegyengetjük.
180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük, amíg a teteje aranybarna és ropogós nem lesz. Tálaláskor egy gombóc vaníliafagyival vagy kevés tejszínhabbal még ellenállhatatlanabb.
Libamáj fügével és csilis csokoládéval
Hozzávalók:
- 40 dkg libamáj
- 4 evőkanál libazsír
- 5 dkg 70%-os étcsokoládé
- 2 db piros csilipaprika
- 6 db friss füge
- 0,5 dl tej (szükség esetén a csoki hígításához)
Elkészítés:
A libamájat óvatosan megtisztítjuk, papírtörlővel szárazra töröljük.
Serpenyőben felhevítjük a libazsírt, majd a májat mindkét oldalán megsütjük. Akkor van készen, ha ujjunkkal megnyomva enyhén rugalmas. Kivesszük a zsírból, és pár percig pihentetjük.
Vízgőz fölött felolvasztjuk az étcsokoládét. A csilipaprikát vékonyra szeleteljük, majd a csokoládéhoz keverjük. Ha a szósz túl sűrű, kevés tejjel lazítjuk.
A fügéket félbevágjuk, majd forró, száraz serpenyőben vagy grillen aranybarnára pirítjuk.
A libamájat szeletekre vágjuk, a tányérra kanalazunk a csokoládés-csilis szószból, ráhelyezzük a májat, és mellé rendezzük a pirított fügét.
Tipp: Ünnepi alkalmakra látványos és ínycsiklandó fogás, különösen friss, ropogós kenyérrel vagy pirítóssal tálalva.