Fúrt kutak karbantartása: ezt a hibát sose kövesd el!

A kertes házak udvarának állandó „tartozéka”, ami évszázadokon át alapvető dolog volt. A fúrt kutak ma is hasznosak lehetnek, de mire kell odafigyelni?

Gombos Kálmán

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, 2024. január 1-jétől már nem kell engedély a fúrt kutak létesítéséhez, fenntartásukhoz – azaz, egyfajta amnesztiát kaptak. Ennek értelmében a 2024 előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb, otthoni (háztartási és kerti) célra használt talajvízkutakat nem kell bejelenteni, illetve a fennmaradását engedélyeztetni. De mi a helyzet a karbantartásukkal, milyen módszerek vannak, és tudunk-e akár kárt is tenni a kútban? Erről kérdezett szakértőt nemrég a Világgazdaság

Fúrt kutak: mire kell figyelni, hogy elkerüld a bírságot?
Fotó: Shutterstock

Fúrt kutak karbantartása: tilos vegyszert használni!

Az egyik gyakori hiba a vegyszerek, például a hipó használata, ami ellenőrizetlenül nemcsak a talajvizet szennyezheti, de a víz minőségét is ronthatja - hívja fel a figyelmet a Világgazdaság. A magas nyomású mosó és az erős szivattyúzás szintén károsíthatja a kút szerkezetét és stabilitását, vagy eltömítheti a szűrőket. A házilagos barkácsmegoldások, például rudak és láncok használata pedig a kút falának megsérüléséhez vagy az eszközök beszakadásához vezethet. Arról, hogy mit tanácsolnak még a szakértők, a lap cikkében elolvashatja: a folytatáshoz katt ide!

