augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bajorországi látogatás

2 órája

Geltendorf - Walleshausen: ahol anno az elűzött rábafüzesieket befogdták

Címkék#Szentgotthárd#rábafüzesi#Geltendorf#Landsberg am Lech Landkreis#német önkormányzat

Szentgotthárd Város Német Önkormányzata és Vas Vármegye Német Önkormányzat képviselője első ízben tett látogatást az 1946 első kitelepítési hullámot befogadó községbe. Geltendorf 3.389 lelkes település, amelynek 1972 óta társközsége a 947 lelkes Walleshausen is, ahova Szentgotthárd Város Rábafüzes városrész hajdani elűzött lakosait befogadták.

Vaol.hu
Geltendorf - Walleshausen: ahol anno az elűzött rábafüzesieket befogdták

Fotó: VN

Geltendorf község Landsberg am Lech Landkreis Bajorország szabadállamban található, ahol a polgármester Robert Sedlmayr fogadta Kurtz Helmutot és kísérőjét. 

Geltendorf
Geltendorf meglátogatása után a két német állam újraegyesítésének 35 éves évfordulója emlékére az út a Burggrub-i Grenz-und Friedenskapelle-hez vezetett. Fotó: VN

Az első kapcsolatfelvétel rövid távon gyümölcsözőnek tekinthető, hisz megállapodtak, hogy 1946-ban a helyi német ajkú, heanz (hienc) németet beszélők elűzésének és azok befogadásának 80. évfordulójáról közös megemlékezés feltételeit megteremtenék. Sedlmayr Robert polgármester úr a szemtanuk egyetértését bekéri. Szentgotthárd Város Német Önkormányzata elkészítteti a 64,4 cm széles és 40 cm magas emléktáblát, a következő felirattal:

1946

KÖSZÖNÖM

1946

DANKE

SZVNÖ

A heanzek: a Német - Nyugat Magyarországi Németek a Karolingok idején I. István előtt érkeztek a Kárpát -medencébe. Majd a második hullám a mai Bajorország területéről a 11. században, mely identitásuk, nyelvjárásuk mindmáig fennmaradt I. Szent Istvánnak és lojális kisebbségi politikájának öröksége révén. Magyarország ezen részét Heanzen ( Hianc)-Land-ként, vagy Deutsch-West-Ungarn-nak nevezték, és bizonyos autonóm terület volt a Magyar Királyságon belül 1920-ig.

Geltendorf - Walleshausen meglátogatása után

Geltendorf meglátogatása után a két német állam újraegyesítésének 35 éves évfordulója emlékére az út a Burggrub-i Grenz-und Friedenskapelle-hez vezetett. A kis kápolna az akkori halálsávon (német - német) határon építtette az evangélikus közösség emlékül, tanulságul a jövő nemzedékeknek, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. A kápolna Thüringia, Sonneberg megye és Bajorország Kronach megye határán került megépítésre, mindkét várostól majdnem egyenlő távolságra található.

Ezután a Kronach városhoz tartozó Gundelsdorf Koncentrációs tábor emlékhelyén koszorúztak, felszabadításának 80. évfordulója emlékének alkalmából került sor. A tábor Flossenbürg koncentrációs tábor külsőtábora volt. A II. világháború zűrzavaraiban számos áldozat közül csak 3 áldozatot sikerült beazonosítani: egy lengyel, egy magyar és egy olasz származású rabot, akik az őrség és a felügyelők kegyetlenségei révén hunytak el. Különlegessége a városnak, hogy a nyilas kormány kormánybiztosa Rajk (Reich) Endre 1947-től haláláig, 1960-ig itt élt.

A bajorországi látogatás befejezéseként a helyi önkéntes tűzoltóság elnöke Stefan Wicklein és Sina Setale, az ifjúsági tűzoltók vezetője tette lehetővé a kimagaslóan felszerelt tűzoltóközpont megtekintését.

A tűzoltóközpont kimagasló gyermek és ifjúsági tűzoltók kiképzésében és a tűzoltóság érdekében végzett blogger tevékenységéért Sina Setale Bajor Szabadállam belügyminiszteri kitüntetését kapta. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu