Geltendorf - Walleshausen: ahol anno az elűzött rábafüzesieket befogdták

Geltendorf község Landsberg am Lech Landkreis Bajorország szabadállamban található, ahol a polgármester Robert Sedlmayr fogadta Kurtz Helmutot és kísérőjét.

Geltendorf meglátogatása után a két német állam újraegyesítésének 35 éves évfordulója emlékére az út a Burggrub-i Grenz-und Friedenskapelle-hez vezetett. Fotó: VN

Az első kapcsolatfelvétel rövid távon gyümölcsözőnek tekinthető, hisz megállapodtak, hogy 1946-ban a helyi német ajkú, heanz (hienc) németet beszélők elűzésének és azok befogadásának 80. évfordulójáról közös megemlékezés feltételeit megteremtenék. Sedlmayr Robert polgármester úr a szemtanuk egyetértését bekéri. Szentgotthárd Város Német Önkormányzata elkészítteti a 64,4 cm széles és 40 cm magas emléktáblát, a következő felirattal:

1946

KÖSZÖNÖM

1946

DANKE

SZVNÖ

A heanzek: a Német - Nyugat Magyarországi Németek a Karolingok idején I. István előtt érkeztek a Kárpát -medencébe. Majd a második hullám a mai Bajorország területéről a 11. században, mely identitásuk, nyelvjárásuk mindmáig fennmaradt I. Szent Istvánnak és lojális kisebbségi politikájának öröksége révén. Magyarország ezen részét Heanzen ( Hianc)-Land-ként, vagy Deutsch-West-Ungarn-nak nevezték, és bizonyos autonóm terület volt a Magyar Királyságon belül 1920-ig.

Geltendorf - Walleshausen meglátogatása után

Geltendorf meglátogatása után a két német állam újraegyesítésének 35 éves évfordulója emlékére az út a Burggrub-i Grenz-und Friedenskapelle-hez vezetett. A kis kápolna az akkori halálsávon (német - német) határon építtette az evangélikus közösség emlékül, tanulságul a jövő nemzedékeknek, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. A kápolna Thüringia, Sonneberg megye és Bajorország Kronach megye határán került megépítésre, mindkét várostól majdnem egyenlő távolságra található.

Ezután a Kronach városhoz tartozó Gundelsdorf Koncentrációs tábor emlékhelyén koszorúztak, felszabadításának 80. évfordulója emlékének alkalmából került sor. A tábor Flossenbürg koncentrációs tábor külsőtábora volt. A II. világháború zűrzavaraiban számos áldozat közül csak 3 áldozatot sikerült beazonosítani: egy lengyel, egy magyar és egy olasz származású rabot, akik az őrség és a felügyelők kegyetlenségei révén hunytak el. Különlegessége a városnak, hogy a nyilas kormány kormánybiztosa Rajk (Reich) Endre 1947-től haláláig, 1960-ig itt élt.