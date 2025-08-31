49 perce
Geltendorf - Walleshausen: ahol anno az elűzött rábafüzesieket befogdták
Szentgotthárd Város Német Önkormányzata és Vas Vármegye Német Önkormányzat képviselője első ízben tett látogatást az 1946 első kitelepítési hullámot befogadó községbe. Geltendorf 3.389 lelkes település, amelynek 1972 óta társközsége a 947 lelkes Walleshausen is, ahova Szentgotthárd Város Rábafüzes városrész hajdani elűzött lakosait befogadták.
Geltendorf község Landsberg am Lech Landkreis Bajorország szabadállamban található, ahol a polgármester Robert Sedlmayr fogadta Kurtz Helmutot és kísérőjét.
Az első kapcsolatfelvétel rövid távon gyümölcsözőnek tekinthető, hisz megállapodtak, hogy 1946-ban a helyi német ajkú, heanz (hienc) németet beszélők elűzésének és azok befogadásának 80. évfordulójáról közös megemlékezés feltételeit megteremtenék. Sedlmayr Robert polgármester úr a szemtanuk egyetértését bekéri. Szentgotthárd Város Német Önkormányzata elkészítteti a 64,4 cm széles és 40 cm magas emléktáblát, a következő felirattal:
1946
KÖSZÖNÖM
1946
DANKE
SZVNÖ
A heanzek: a Német - Nyugat Magyarországi Németek a Karolingok idején I. István előtt érkeztek a Kárpát -medencébe. Majd a második hullám a mai Bajorország területéről a 11. században, mely identitásuk, nyelvjárásuk mindmáig fennmaradt I. Szent Istvánnak és lojális kisebbségi politikájának öröksége révén. Magyarország ezen részét Heanzen ( Hianc)-Land-ként, vagy Deutsch-West-Ungarn-nak nevezték, és bizonyos autonóm terület volt a Magyar Királyságon belül 1920-ig.
Geltendorf - Walleshausen meglátogatása után
Geltendorf meglátogatása után a két német állam újraegyesítésének 35 éves évfordulója emlékére az út a Burggrub-i Grenz-und Friedenskapelle-hez vezetett. A kis kápolna az akkori halálsávon (német - német) határon építtette az evangélikus közösség emlékül, tanulságul a jövő nemzedékeknek, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. A kápolna Thüringia, Sonneberg megye és Bajorország Kronach megye határán került megépítésre, mindkét várostól majdnem egyenlő távolságra található.
Ezután a Kronach városhoz tartozó Gundelsdorf Koncentrációs tábor emlékhelyén koszorúztak, felszabadításának 80. évfordulója emlékének alkalmából került sor. A tábor Flossenbürg koncentrációs tábor külsőtábora volt. A II. világháború zűrzavaraiban számos áldozat közül csak 3 áldozatot sikerült beazonosítani: egy lengyel, egy magyar és egy olasz származású rabot, akik az őrség és a felügyelők kegyetlenségei révén hunytak el. Különlegessége a városnak, hogy a nyilas kormány kormánybiztosa Rajk (Reich) Endre 1947-től haláláig, 1960-ig itt élt.
A bajorországi látogatás befejezéseként a helyi önkéntes tűzoltóság elnöke Stefan Wicklein és Sina Setale, az ifjúsági tűzoltók vezetője tette lehetővé a kimagaslóan felszerelt tűzoltóközpont megtekintését.
A tűzoltóközpont kimagasló gyermek és ifjúsági tűzoltók kiképzésében és a tűzoltóság érdekében végzett blogger tevékenységéért Sina Setale Bajor Szabadállam belügyminiszteri kitüntetését kapta.