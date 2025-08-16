45 perce
Ha ilyen telefonon bankoltál eddig, most hoppon maradsz!
Ha az Erste Banknál vagy, és okostelefonon intézed bankügyeidet, most érdemes figyelned! Legalábbis egy bizonyos esetben gondod lehet a George App-al.
Nagyon sok telefonon betiltják a George banki appot. Mint testvérlapunk, a Délmagyar is megírta: új biztonsági előírást vezet be az Erste Bank. Az ügyfelek már kaptak is tájékoztatást a változásról, de a közlemény elolvasható a bank oldalán is.
Szia, George!
A George App az idei év végétől már csak gyári állapotú telefonokon lesz használható. Mit is jelent ez? A Magyar Nemzeti Bank (MNB) iránymutatása és a nemzetközi biztonsági ajánlások alapján a banki alkalmazások használata nem ajánlott olyan mobiltelefonokon, amelyek operációs rendszere módosított – azaz jailbreakelt vagy rootolt. Ezek a készülékek megkerülik a gyártók által beépített biztonsági védelmeket, így fokozottan ki vannak téve adatlopásnak, kártékony programoknak és más visszaéléseknek – figyelmeztetnek. A banki alkalmazások – köztük a George App – érzékeny pénzügyi adatokat kezelnek, ezért kiemelten fontos, hogy csak megbízható, gyári állapotú eszközökön használják.
Mikor?
- 2025. október 13-tól a George App nem aktiválható olyan készülékeken, amelyek operációs rendszere módosított (jailbreakelt/rootolt).
- 2025. december 31-től az ilyen eszközöket kizárják a George App használatából, így sem belépni, sem műveleteket jóváhagyni, aláírni vagy bármilyen módon használni nem lehet az alkalmazást.
Ha kíváncsi, milyen egyéb módon – azaz okostelefon nélkül – használható mégis a George, a folytatáshoz kattintson ide!
