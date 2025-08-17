Vasi gokart-körkép: elhoztuk a 3 legjobb gokart pályát (és egy ráadást)!

A Forma-1-es szezon nyári szünetében kinek nem hiányozna egy kis sebesség? Bár ezek a gokartok lassúak egy Forma-1-es autóhoz képest, azért a gyorsaság szerelmeseinek jó kis hiánypótló lehet. Összeszedtük hát a 3 legjobb gokart pályát a megyében - és egy ráadást!

A gokartozás hatalmas adrenalint tud adni.

Fotó: KSZ

1. rönöki Radring gokart pálya

A 8-as számú főút mellett, Körmend és Szentgotthárd között, Rönök pici falujában bújik a megye egyik legjobb gokart pályája! a 601 méteres pályán található korszerű időmérő, a pálya mellett lelátó és büfé azoknak, akik kívülről élnék át ezt az élményt! Akik inkább a gokartból, azok készüljenek, a Zsirai János által felállított 2020-as pályarekordot nem egyszerű megdönteni a maga kevesebb, mint 40 másodperces idejével. A pálya tulajdonosa, Sanyi és a csapata mindig azon vannak, hogy a lehető legjobb élményben legyen része a vendégeknek, de kérik az előzetes időpontfoglalást, mert gyorsan megtelitődik a pálya.

2. Kőszegi Gokartpálya

A kőszegi gokartpálya minden nap 10:00-től 20:00 óráig várja a versenyzőket, kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen már 6 éves kortól van náluk lehetőség gyermek gokartozásra is. A 400 méter hosszú pályán a 120 cm³-es gyerek gokartok mellett, szokatlanul erős, 390 cm³-es felnőtt gokartokkal lehet menni, ami még a profikat is megizzasztja! Egyesek azt állítják, hogy a kőszegi pálya a gokart pályák Monaco-ja a pálya szűkössége miatt, de pont emiatt izgalmas, hiszen át kell gondolni a versenystratégiát!

Gyermek gokartozás a kőszegi pályán.

Forrás: Kőszegi Gokartpálya és Paintball Aréna

3. Gokart Aréna Csepreg

A csepregi Gokart Arénában egész évben várják a sebességet szenvedélyesen keresőket! A 3300 négyzetméteren fekvő 400 méteres pálya különlegessége, hogy fedett, így teljesen más vezetési technikákat igényel, mint a kültéri pályák, ez igazán új kihívást tud jeleneti még a rutinos gokartosoknak is!

Bivalyerős gokartokkal várja az érdeklődőket a csepregi Gokart Aréna.

Forrás: Gokart Aréna Csepreg

+1: Speedarena Rohonc

Szombathelytől csupán 20 kilométerre, Ausztriában Rohoncon található a gokart versenypálya, ahova érdemes nagy csapatban érkezni, hiszen egy versenynap a következőképpen áll össze a regisztráció után: egy 20 perces szabadedzés, amit követ egy 20 perces időmérő, majd a legnagyobb összecsapás, a 20 perces futam! Ha sokan érkeztek, nagyjából 10-en ( de maximum 34-en, hiszen annyi rajtrács van), akkor nem kerültök össze másokkal egy futamba, így össze tudjátok mérni tudásotokat. Mi fejenként 70 eurót fizettünk a 60 perces élményért, amit még nézőként is hatalmas izgalom volt követni, hiszen fent a büfé lelátójában valós időben lehet követni a pályán zajló eseményeket - nem csak az ablakból, de a kivetítőn is.