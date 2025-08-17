augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékcsikorgás Vasban

2 órája

Vasi gokart-körkép: elhoztuk a 3 legjobb gokart pályát (és egy ráadást)!

Címkék#programötlet#gokart pálya#gokartozás#élmény

Sokan szeretjük az versenyzést, a gyorsaságot, a gumiszagot és a kerékcsikorgás hangját. Most elhoztuk a 3 legjobb gokart pályát Vasban és egy ráadást!

Kóbor Szonja

A Forma-1-es szezon nyári szünetében kinek nem hiányozna egy kis sebesség? Bár ezek a gokartok lassúak egy Forma-1-es autóhoz képest, azért a gyorsaság szerelmeseinek jó kis hiánypótló lehet. Összeszedtük hát a 3 legjobb gokart pályát a megyében - és egy ráadást!

A gokartozás hatalmas adrenalint tud adni.
A gokartozás hatalmas adrenalint tud adni. 
Fotó: KSZ

1. rönöki Radring gokart pálya

A 8-as számú főút mellett, Körmend és Szentgotthárd között, Rönök pici falujában bújik a megye egyik legjobb gokart pályája! a 601 méteres pályán található korszerű időmérő, a pálya mellett lelátó és büfé azoknak, akik kívülről élnék át ezt az élményt! Akik inkább a gokartból, azok készüljenek, a Zsirai János által felállított 2020-as pályarekordot nem egyszerű megdönteni a maga kevesebb, mint 40 másodperces idejével. A pálya tulajdonosa, Sanyi és a csapata mindig azon vannak, hogy a lehető legjobb élményben legyen része a vendégeknek, de kérik az előzetes időpontfoglalást, mert gyorsan megtelitődik a pálya.

2. Kőszegi Gokartpálya

A kőszegi gokartpálya minden nap 10:00-től 20:00 óráig várja a versenyzőket, kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen már 6 éves kortól van náluk lehetőség gyermek gokartozásra is. A 400 méter hosszú pályán a 120 cm³-es gyerek gokartok mellett, szokatlanul erős, 390 cm³-es felnőtt gokartokkal lehet menni, ami még a profikat is megizzasztja! Egyesek azt állítják, hogy a kőszegi pálya a gokart pályák Monaco-ja a pálya szűkössége miatt, de pont emiatt izgalmas, hiszen át kell gondolni a versenystratégiát! 

Gyermek gokartozás a kőszegi pályán.
Gyermek gokartozás a kőszegi pályán. 
Forrás: Kőszegi Gokartpálya és Paintball Aréna 

3. Gokart Aréna Csepreg

A csepregi Gokart Arénában egész évben várják a sebességet szenvedélyesen keresőket! A 3300 négyzetméteren fekvő 400 méteres pálya különlegessége, hogy fedett, így teljesen más vezetési technikákat igényel, mint a kültéri pályák, ez igazán új kihívást tud jeleneti még a rutinos gokartosoknak is! 

Bivalyerős gokartokkal várja az érdeklődőket a csepregi Gokart Aréna.
Forrás: Gokart Aréna Csepreg 

+1: Speedarena Rohonc

Szombathelytől csupán 20 kilométerre, Ausztriában Rohoncon található a gokart versenypálya, ahova érdemes nagy csapatban érkezni, hiszen egy versenynap a következőképpen áll össze a regisztráció után: egy 20 perces szabadedzés, amit követ egy 20 perces időmérő, majd a legnagyobb összecsapás, a 20 perces futam! Ha sokan érkeztek, nagyjából 10-en ( de maximum 34-en, hiszen annyi rajtrács van), akkor nem kerültök össze másokkal egy futamba, így össze tudjátok mérni tudásotokat. Mi fejenként 70 eurót fizettünk a 60 perces élményért, amit még nézőként is hatalmas izgalom volt követni, hiszen fent a büfé lelátójában valós időben lehet követni a pályán zajló eseményeket - nem csak az ablakból, de a kivetítőn is. 

Kivetítőn követtük a számadatokat Rohoncon. 
Fotó: KSZ

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu