Rekorder fészkek Vasból: 73 gyűrűzött gólyafióka cseperedett fel idén vármegyénkben

A fiókák kirepülésével hivatalosan is véget ért az idei gyűrűzési időszak - kezdi cikkét a veol.hu. Mint a portál írja, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a nemzetipark-igazgatóságok szakemberei 2025-ben 1887 gólyafiókát gyűrűztek meg az országban, összesen 614 fészekben. Az akció 16 vármegyében, 352 településen zajlott.

Rekorder gólyafészkek Vasból

Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

A gyűrűzés fontos munka, a jelölés segítségével számos hasznos információ szerezhető a madarakról. A kék műanyaga, vagy festett alumínium jelölőgyűrűket távolról is le lehet olvasni, így pontosan nyomon lehet követni egyes madarakat. Megtudható a gólyák életkora, területhűsége, vándorlási útvonala is.

Az országban idén Veszprém vármegye vitte a prímet, ahol 253 gyűrűt helyeztek el 82 fészekben. Vármegyénk tekintetében szerényebb számokról számolhatunk be. Vasban 2025-ben 17 település 20 fészkében 73 fiókát jelöltek meg. Akadtak azonban rekorder fészkek is, ahol 4-5 gólyafióka is cseperedett egyszerre. Négyfiókás fészkek Vasban Boba, Bucsu, Csákánydoroszló, Ivánc, Őriszentpéter. Ötfiókás fészkek pedig Nardán, Toronyban voltak.