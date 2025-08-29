augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsőévesek

1 órája

Retró élmények és új barátságok: Gólyahét az ELTE-SEK-en

Címkék#Gólyahét#hangulat#ELTE Savaria Egyetemi Központ

A Gólyahét az ELTE Savaria Egyetemi Központban augusztus 26–30. zajlik, tele nosztalgiával, izgalmas programokkal és új barátságokkal az elsőévesek számára.

Retró élmények és új barátságok: Gólyahét az ELTE-SEK-en

Elstartolt a Gólyahét az ELTE szombathelyi campusán

Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Fotó: Kleinhappel Miklos

Zajlik az ELTE Savaria Egyetemi Központban az idei Gólyahét- tudtuk meg az egyetem közösségi oldaláról. Mint írják, az idei tematika a a '90-es évek, ezen a héten a gólyák visszarepülhetnek a kor hangulatába: amikor a walkmanek voltak a menők, a Tamagotchik élet-halál kérdéseket jelentettek, és mindenki kívülről fújta a Spice Girls vagy a Backstreet Boys slágereit. A frissen felvett szombathelyi diákok a héten színes, izgalmas programokon vehetnek részt a campus egész területén.

Lenkai Nóra rektori biztos a Gólyahét megnyitóján
Lenkai Nóra rektori biztos a Gólyahét megnyitóján
Fotó: Kleinhappel Miklos / Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Gólyahét az ELTE-SEK-en

A héten a retró hangulat keveredik az új egyetemi élményekkel: neon színek, bő nadrágok, kazettás magnók, közösségi programok és interaktív workshopok várják az elsőéveseket. A szervezők már hónapok óta dolgoznak azon, hogy minden résztvevő megtapasztalja az egyetemi élet izgalmait és élményeit.

A nyitónapon Éder Gábor István, a Gólyahét koordinátora hangsúlyozta a közösségépítés fontosságát, és arra buzdította a hallgatókat, hogy ismerkedjenek, kössenek barátságokat, és élvezzék az egyetemi életet. Lenkai Nóra rektori biztos gratulált minden gólyának a sikeres felvételihez, és kiemelte, hogy minden okuk megvan rá, hogy büszkén lépjenek be a felsőoktatás világába Szombathelyen. Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója pedig öt jelzőoszlopot állított a gólyák elé: alázat a tudás iránt, udvariasság és állhatatosság a tanárok felé, hűség barátoknak, öntudatosság Szombathely iránt és büszkeség az egyetemi tagságért.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu