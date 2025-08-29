Retró élmények és új barátságok: Gólyahét az ELTE-SEK-en

Zajlik az ELTE Savaria Egyetemi Központban az idei Gólyahét- tudtuk meg az egyetem közösségi oldaláról. Mint írják, az idei tematika a a '90-es évek, ezen a héten a gólyák visszarepülhetnek a kor hangulatába: amikor a walkmanek voltak a menők, a Tamagotchik élet-halál kérdéseket jelentettek, és mindenki kívülről fújta a Spice Girls vagy a Backstreet Boys slágereit. A frissen felvett szombathelyi diákok a héten színes, izgalmas programokon vehetnek részt a campus egész területén.

Lenkai Nóra rektori biztos a Gólyahét megnyitóján

Fotó: Kleinhappel Miklos / Forrás: ELTE-SEK közösségi oldal

Gólyahét az ELTE-SEK-en

A héten a retró hangulat keveredik az új egyetemi élményekkel: neon színek, bő nadrágok, kazettás magnók, közösségi programok és interaktív workshopok várják az elsőéveseket. A szervezők már hónapok óta dolgoznak azon, hogy minden résztvevő megtapasztalja az egyetemi élet izgalmait és élményeit.

A nyitónapon Éder Gábor István, a Gólyahét koordinátora hangsúlyozta a közösségépítés fontosságát, és arra buzdította a hallgatókat, hogy ismerkedjenek, kössenek barátságokat, és élvezzék az egyetemi életet. Lenkai Nóra rektori biztos gratulált minden gólyának a sikeres felvételihez, és kiemelte, hogy minden okuk megvan rá, hogy büszkén lépjenek be a felsőoktatás világába Szombathelyen. Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója pedig öt jelzőoszlopot állított a gólyák elé: alázat a tudás iránt, udvariasság és állhatatosság a tanárok felé, hűség barátoknak, öntudatosság Szombathely iránt és büszkeség az egyetemi tagságért.