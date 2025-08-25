1 órája
Isten hozott Bellaróza, Mila, Naren és Paszkál! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek
Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt héten Szombathelyen.
Güth Zoltán és Kemény Patricia Barbara fia: Benjámin,
Bajka Balázs és dr. Koller Kata fia: Erik,
Kis Szabolcs és Máthé Friderika fia: Noel,
Suha Krisztián és Malicdem Melanie Suniga leánya: Szamanta,
Papp Gergő és Bartha Dominika Dalma fia: Kornél Gergő,
Grédlics András László és Nagy Vanessza Bianka fia: Naren,
Tóth Zoltán és Poór Terézia fia: Márton,
Gergely Balázs és Baráth Henriett Éva leánya: Elizabet,
Galambos Tamás és Fehér Anett fia: Noel,
Reichardt Tamás és Nagy Klára Brigitta leánya: Hédi Gvendolin,
Latincsity Dániel és Horváth Enikő fia: Noel,
Bogdán János és Tárkányi Réka Zsuzsanna leánya: Linett Vanessza,
Horváth Gábor és Nyúl Orsolya fia: Levente,
Szovák Jácint és Szalay Andrea leánya: Luna Borka,
Nagy Zoltán és Kopácsi Anna Virág leánya: Noémi,
Ratkai Mihály és Székely Dóra leánya: Réka,
Ódor László és Pintér Csilla fia: Paszkál,
Fekete Krisztián és Gombási Krisztina fia: Bendegúz,
Horváth Balázs és Papp Judit leánya: Anna Lilla,
Nagy Máté és Szabó Dorottya leánya: Bellaróza,
Csicsó János és Mága Ibolya Mária fia: Dominik,
Császár Norbert és Rosta Erika Margit fia: Olivér,
Princz Tibor és Abramcova Jekatyerina Szergejevna fia: Dominik Alexander,
Kardos Szilárd István és Badics Klaudia Zsuzsanna fia: Benett,
Ferkov Miroszláv és dr. Soós Renáta leánya: Mila,
Hock-Sirson Richárd Tihamér és Horváth Elizabet leánya: Luca,
Binder Martin László és Habda Viktória Mária fia: Hunor.