Gólyahír

Isten hozott Bellaróza, Mila, Naren és Paszkál! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt héten Szombathelyen.

Forrás: Pexels

Güth Zoltán és Kemény Patricia Barbara fia: Benjámin, 
Bajka Balázs és dr. Koller Kata fia: Erik, 
Kis Szabolcs és Máthé Friderika fia: Noel, 
Suha Krisztián és Malicdem Melanie Suniga leánya: Szamanta, 
Papp Gergő és Bartha Dominika Dalma fia: Kornél Gergő, 
Grédlics András László és Nagy Vanessza Bianka fia: Naren, 
Tóth Zoltán és Poór Terézia fia: Márton, 
Gergely Balázs és Baráth Henriett Éva leánya: Elizabet, 
Galambos Tamás és Fehér Anett fia: Noel, 
Reichardt Tamás és Nagy Klára Brigitta leánya: Hédi Gvendolin, 
Latincsity Dániel és Horváth Enikő fia: Noel, 
Bogdán János és Tárkányi Réka Zsuzsanna leánya: Linett Vanessza, 
Horváth Gábor és Nyúl Orsolya fia: Levente, 
Szovák Jácint és Szalay Andrea leánya: Luna Borka, 
Nagy Zoltán és Kopácsi Anna Virág leánya: Noémi, 
Ratkai Mihály és Székely Dóra leánya: Réka, 
Ódor László és Pintér Csilla fia: Paszkál, 
Fekete Krisztián és Gombási Krisztina fia: Bendegúz, 
Horváth Balázs és Papp Judit leánya: Anna Lilla, 
Nagy Máté és Szabó Dorottya leánya: Bellaróza, 
Csicsó János és Mága Ibolya Mária fia: Dominik, 
Császár Norbert és Rosta Erika Margit fia: Olivér, 
Princz Tibor és Abramcova Jekatyerina Szergejevna fia: Dominik Alexander, 
Kardos Szilárd István és Badics Klaudia Zsuzsanna fia: Benett, 
Ferkov Miroszláv és dr. Soós Renáta leánya: Mila, 
Hock-Sirson Richárd Tihamér és Horváth Elizabet leánya: Luca, 
Binder Martin László és Habda Viktória Mária fia: Hunor.

