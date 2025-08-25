Isten hozott Bellaróza, Mila, Naren és Paszkál! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Güth Zoltán és Kemény Patricia Barbara fia: Benjámin,

Bajka Balázs és dr. Koller Kata fia: Erik,

Kis Szabolcs és Máthé Friderika fia: Noel,

Suha Krisztián és Malicdem Melanie Suniga leánya: Szamanta,

Papp Gergő és Bartha Dominika Dalma fia: Kornél Gergő,

Grédlics András László és Nagy Vanessza Bianka fia: Naren,

Tóth Zoltán és Poór Terézia fia: Márton,

Gergely Balázs és Baráth Henriett Éva leánya: Elizabet,

Galambos Tamás és Fehér Anett fia: Noel,

Reichardt Tamás és Nagy Klára Brigitta leánya: Hédi Gvendolin,

Latincsity Dániel és Horváth Enikő fia: Noel,

Bogdán János és Tárkányi Réka Zsuzsanna leánya: Linett Vanessza,

Horváth Gábor és Nyúl Orsolya fia: Levente,

Szovák Jácint és Szalay Andrea leánya: Luna Borka,

Nagy Zoltán és Kopácsi Anna Virág leánya: Noémi,

Ratkai Mihály és Székely Dóra leánya: Réka,

Ódor László és Pintér Csilla fia: Paszkál,

Fekete Krisztián és Gombási Krisztina fia: Bendegúz,

Horváth Balázs és Papp Judit leánya: Anna Lilla,

Nagy Máté és Szabó Dorottya leánya: Bellaróza,

Csicsó János és Mága Ibolya Mária fia: Dominik,

Császár Norbert és Rosta Erika Margit fia: Olivér,

Princz Tibor és Abramcova Jekatyerina Szergejevna fia: Dominik Alexander,

Kardos Szilárd István és Badics Klaudia Zsuzsanna fia: Benett,

Ferkov Miroszláv és dr. Soós Renáta leánya: Mila,

Hock-Sirson Richárd Tihamér és Horváth Elizabet leánya: Luca,

Binder Martin László és Habda Viktória Mária fia: Hunor.