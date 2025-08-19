2 órája
Isten hozott Bejke, Linett, Eliot és Boldizsár! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek
Géczi István és Makai Katalin leánya: Johanna,
Wallner Márton és Somlósi Blanka leánya: Bejke,
Szél Róbert és Nagy Boglárka leánya: Matilda,
Gál Dávid és Pénzes Viktória Erzsébet leánya: Hanna,
Rozmán Sándor Szabolcs és Gyurkovics Tünde Tímea leánya: Cintia Gréta,
Horváth Péter és Nagy Boglárka Margit leánya: Johanna,
Tóth Krisztián Milán és Budai Katalin leánya: Linett,
Mészáros Kálmán és Böcskör Petra fia: Eliot,
Móricz Csaba és Szőlősi Evelin fia: Mauró,
Pergel Benjamin és Gubicza Dóra leánya: Annabella,
Pásztor Márk és Varga Anett fia: Boldizsár,
Kálmán Róbert és Biró Fatime leánya: Ketrin,
Krancz Krisztián és Lipics Martina leánya: Lívia,
Bajzek Richárd és Labricz Gabriella fia: Flórián,
Nagy Balázs és Kiss Orsolya leánya: Lotti Kamilla,
Ficker Barnabás Péter és Szakonyi Zita Szilvia fia: András Márton,
László Hunor és Dénes Renáta leánya: Boróka,
Pulai Attila és Pintér Angelika Csilla fia: Bence,
Dénes Márk és Schneider Vivien fia: Dominik,
Varga Balázs és Kránitz Barbara fia: Benjámin,
Szilvágyi Milán és Csiszár Nikolett fia: Egon,
Gombás Róbert és Bodorkós Katalin leánya: Gréta Sára,
Varga Ádám Gábor és Németh Anna leánya: Emma,
Németh Csanád Kristóf és Dobi Renáta fia: Kolen,
Felföldi Mihály Ferenc és Zana Petra fia: Mihály Máté,
Kiss Péter Tibor és Horváth Anita fia: Vilmos,
Doncsecz Zoltán János és Farkas Tünde fia: Nimród Csongor,
Takács Gábor és Zséder Anita leánya: Enikő,
Peresztegi István és Cseh Anikó fia: Máté,
Rétesi Szabolcs József és Bordi Renáta fia: Roland,
Bálint Róbert és Szász Melitta leánya: Lili,
Lakatos Stefánia leánya: Melodi Titanilla,
Horváth Dávid és Baumgartner Dorina leánya: Izabella,
Tatár Sándor és Zséder Andrea leánya: Meike,
Sinka János Károly és Pál Ramóna leánya: Luca Sára,
Kisfalvi Gábor és Molnár Andrea leánya: Réka,
Tömböly Dávid és Németh Szandra fia: Hunor,
Velencei Balázs és Martonicz Fanni fia: Benett,
Farkas Ádám és Horváth Vanessza fia: Dasztin László,
Soós Martin Balázs és Kovács Tünde Gizella leánya: Hanna,
Kovács Dávid és Szallár Katalin leánya: Janka