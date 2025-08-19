augusztus 19., kedd

Gólya hozta!

2 órája

Isten hozott Bejke, Linett, Eliot és Boldizsár! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Címkék#vas vármegye#gólyahír#anyakönyv

Isten hozott Bejke, Linett, Eliot és Boldizsár! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Forrás: Shutterstock

Géczi István és Makai Katalin leánya: Johanna, 
Wallner Márton és Somlósi Blanka leánya: Bejke, 
Szél Róbert és Nagy Boglárka leánya: Matilda, 
Gál Dávid és Pénzes Viktória Erzsébet leánya: Hanna, 
Rozmán Sándor Szabolcs és Gyurkovics Tünde Tímea leánya: Cintia Gréta, 
Horváth Péter és Nagy Boglárka Margit leánya: Johanna, 
Tóth Krisztián Milán és Budai Katalin leánya: Linett, 
Mészáros Kálmán és Böcskör Petra fia: Eliot, 
Móricz Csaba és Szőlősi Evelin fia: Mauró, 
Pergel Benjamin és Gubicza Dóra leánya: Annabella, 
Pásztor Márk és Varga Anett fia: Boldizsár, 
Kálmán Róbert és Biró Fatime leánya: Ketrin, 
Krancz Krisztián és Lipics Martina leánya: Lívia, 
Bajzek Richárd és Labricz Gabriella fia: Flórián, 
Nagy Balázs és Kiss Orsolya leánya: Lotti Kamilla, 
Ficker Barnabás Péter és Szakonyi Zita Szilvia fia: András Márton, 
László Hunor és Dénes Renáta leánya: Boróka, 
Pulai Attila és Pintér Angelika Csilla fia: Bence, 
Dénes Márk és Schneider Vivien fia: Dominik, 
Varga Balázs és Kránitz Barbara fia: Benjámin, 
Szilvágyi Milán és Csiszár Nikolett fia: Egon, 
Gombás Róbert és Bodorkós Katalin leánya: Gréta Sára, 
Varga Ádám Gábor és Németh Anna leánya: Emma, 
Németh Csanád Kristóf és Dobi Renáta fia: Kolen, 
Felföldi Mihály Ferenc és Zana Petra fia: Mihály Máté, 
Kiss Péter Tibor és Horváth Anita fia: Vilmos, 
Doncsecz Zoltán János és Farkas Tünde fia: Nimród Csongor, 
Takács Gábor és Zséder Anita leánya: Enikő, 
Peresztegi István és Cseh Anikó fia: Máté, 
Rétesi Szabolcs József és Bordi Renáta fia: Roland, 
Bálint Róbert és Szász Melitta leánya: Lili, 
Lakatos Stefánia leánya: Melodi Titanilla, 
Horváth Dávid és Baumgartner Dorina leánya: Izabella, 
Tatár Sándor és Zséder Andrea leánya: Meike,
Sinka János Károly és Pál Ramóna leánya: Luca Sára, 
Kisfalvi Gábor és Molnár Andrea leánya: Réka, 
Tömböly Dávid és Németh Szandra fia: Hunor, 
Velencei Balázs és Martonicz Fanni fia: Benett, 
Farkas Ádám és Horváth Vanessza fia: Dasztin László, 
Soós Martin Balázs és Kovács Tünde Gizella leánya: Hanna, 
Kovács Dávid és Szallár Katalin leánya: Janka

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
