Isten hozott Bejke, Linett, Eliot és Boldizsár! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Géczi István és Makai Katalin leánya: Johanna,

Wallner Márton és Somlósi Blanka leánya: Bejke,

Szél Róbert és Nagy Boglárka leánya: Matilda,

Gál Dávid és Pénzes Viktória Erzsébet leánya: Hanna,

Rozmán Sándor Szabolcs és Gyurkovics Tünde Tímea leánya: Cintia Gréta,

Horváth Péter és Nagy Boglárka Margit leánya: Johanna,

Tóth Krisztián Milán és Budai Katalin leánya: Linett,

Mészáros Kálmán és Böcskör Petra fia: Eliot,

Móricz Csaba és Szőlősi Evelin fia: Mauró,

Pergel Benjamin és Gubicza Dóra leánya: Annabella,

Pásztor Márk és Varga Anett fia: Boldizsár,

Kálmán Róbert és Biró Fatime leánya: Ketrin,

Krancz Krisztián és Lipics Martina leánya: Lívia,

Bajzek Richárd és Labricz Gabriella fia: Flórián,

Nagy Balázs és Kiss Orsolya leánya: Lotti Kamilla,

Ficker Barnabás Péter és Szakonyi Zita Szilvia fia: András Márton,

László Hunor és Dénes Renáta leánya: Boróka,

Pulai Attila és Pintér Angelika Csilla fia: Bence,

Dénes Márk és Schneider Vivien fia: Dominik,

Varga Balázs és Kránitz Barbara fia: Benjámin,

Szilvágyi Milán és Csiszár Nikolett fia: Egon,

Gombás Róbert és Bodorkós Katalin leánya: Gréta Sára,

Varga Ádám Gábor és Németh Anna leánya: Emma,

Németh Csanád Kristóf és Dobi Renáta fia: Kolen,

Felföldi Mihály Ferenc és Zana Petra fia: Mihály Máté,

Kiss Péter Tibor és Horváth Anita fia: Vilmos,

Doncsecz Zoltán János és Farkas Tünde fia: Nimród Csongor,

Takács Gábor és Zséder Anita leánya: Enikő,

Peresztegi István és Cseh Anikó fia: Máté,

Rétesi Szabolcs József és Bordi Renáta fia: Roland,

Bálint Róbert és Szász Melitta leánya: Lili,

Lakatos Stefánia leánya: Melodi Titanilla,

Horváth Dávid és Baumgartner Dorina leánya: Izabella,

Tatár Sándor és Zséder Andrea leánya: Meike,

Sinka János Károly és Pál Ramóna leánya: Luca Sára,

Kisfalvi Gábor és Molnár Andrea leánya: Réka,

Tömböly Dávid és Németh Szandra fia: Hunor,

Velencei Balázs és Martonicz Fanni fia: Benett,

Farkas Ádám és Horváth Vanessza fia: Dasztin László,

Soós Martin Balázs és Kovács Tünde Gizella leánya: Hanna,

Kovács Dávid és Szallár Katalin leánya: Janka