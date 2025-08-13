Gravel kerékpáros verseny és túra Vasban! - Mutatjuk, mik az előnyei

A gravel egy viszonylag fiatal sportág, de az utóbbi években rendkívül dinamikusan fejlődik, és egyre közismertebb a bringások körében. Nem is országúti – azaz nagy sebességű – kerékpár verseny, de nem is klasszikus terepkerékpározás. Leginkább a kettő ötvözete: egyrészről a teljesítményről is szól, hiszen erő, edzettség ehhez is kell. Másfelől nyugodtan tekinthetjük a természetjárás egyik változatának, hiszen a túrák és a versenyek mindig hazánk legszebb vidékein keresztül vezetnek, és a kerékpáros sebesség megengedi a nézelődést, tájban való gyönyörködést is. Harmadrészt pedig felfogható kalandnak is: a változatos útvonalak, a közösség és a vidéki helyszínek mind-mind hozzájárulnak ehhez.

Gravel kerékpáros túra és verseny lesz szombaton az Őrségben

Fotó: VN/Kalandbringás Sportegyesület

Hogy került a gravel Szentgotthárdra?

Papp Bálint, Szentgotthárd nemrégiben leköszönt alpolgármestere továbbra is igyekszik tenni városáért, és képviselőként aktívan részt vesz a teendőkben. Szép Renátával együtt szívügyük lett ez a kerékpáros alkalom, és amennyire csak lehet, bevonják a várost, sőt, még a helyi vállalkozókat is. „Mindezeken túl pedig sikerült elérnünk, hogy Szentgotthárd lakói kedvezményt kaphassanak” – osztja meg velünk Papp Bálint. Az első húsz jelentkező ingyenesen vehet részt az eseményen, és kóstolhat bele annak hangulatába. Mielőtt valaki visszahőkölne a kihívástól, fontos tudni, hogy a szombati alkalom nem csak a versenyzőknek, de a kirándulni és túrázni vágyókat is várják.

A rendezvény nemcsak versenyzőknek szól – lesz gravel kerékpártúra opció is, így kezdők és amatőrök is élvezhetik a terepezést. Minden induló jól karbantartott erdei úton tekerhet, miközben élvezheti a természet nyugalmát és a közösségi élményt.

Hogyan került képbe a Rába-parti város?

A környék – ami túlzás nélkül hazánk egyik legszebb, legvonzóbb tájegysége – igazi paradicsom a gravel kerékpárosok számára. „Az Őrség már többször bizonyította, hogy szuper helyszín, hazánk legélvezetesebb gravel útjai találhatók ezen varázslatos vidéken. Idéntől Szentgotthárd városával együttműködésben új rajt/cél helyszínnel várunk titeket!” - olvashatjuk a rendező KLND Club honlapján. A szentgotthárdiakat pedig a vasvári illetőségű Kalandbringás Sportegyesület vezetője, Gangel Marcell kereste meg – így jött létre az együttműködés.