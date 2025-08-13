2 órája
Gravel kerékpáros verseny és túra Vasban! - Mutatjuk, mik az előnyei
Szentgotthárdra fókuszál a hétvégén a Magyar Gravel Kupa sorozat: ez a rendezvény lesz a szezonzáró futam. Papp Bálint szentgotthárdi képviselő mesélt nekünk a gravel kerékpározásról.
A gravel egy viszonylag fiatal sportág, de az utóbbi években rendkívül dinamikusan fejlődik, és egyre közismertebb a bringások körében. Nem is országúti – azaz nagy sebességű – kerékpár verseny, de nem is klasszikus terepkerékpározás. Leginkább a kettő ötvözete: egyrészről a teljesítményről is szól, hiszen erő, edzettség ehhez is kell. Másfelől nyugodtan tekinthetjük a természetjárás egyik változatának, hiszen a túrák és a versenyek mindig hazánk legszebb vidékein keresztül vezetnek, és a kerékpáros sebesség megengedi a nézelődést, tájban való gyönyörködést is. Harmadrészt pedig felfogható kalandnak is: a változatos útvonalak, a közösség és a vidéki helyszínek mind-mind hozzájárulnak ehhez.
Hogy került a gravel Szentgotthárdra?
Papp Bálint, Szentgotthárd nemrégiben leköszönt alpolgármestere továbbra is igyekszik tenni városáért, és képviselőként aktívan részt vesz a teendőkben. Szép Renátával együtt szívügyük lett ez a kerékpáros alkalom, és amennyire csak lehet, bevonják a várost, sőt, még a helyi vállalkozókat is. „Mindezeken túl pedig sikerült elérnünk, hogy Szentgotthárd lakói kedvezményt kaphassanak” – osztja meg velünk Papp Bálint. Az első húsz jelentkező ingyenesen vehet részt az eseményen, és kóstolhat bele annak hangulatába. Mielőtt valaki visszahőkölne a kihívástól, fontos tudni, hogy a szombati alkalom nem csak a versenyzőknek, de a kirándulni és túrázni vágyókat is várják.
A rendezvény nemcsak versenyzőknek szól – lesz gravel kerékpártúra opció is, így kezdők és amatőrök is élvezhetik a terepezést. Minden induló jól karbantartott erdei úton tekerhet, miközben élvezheti a természet nyugalmát és a közösségi élményt.
Hogyan került képbe a Rába-parti város?
A környék – ami túlzás nélkül hazánk egyik legszebb, legvonzóbb tájegysége – igazi paradicsom a gravel kerékpárosok számára. „Az Őrség már többször bizonyította, hogy szuper helyszín, hazánk legélvezetesebb gravel útjai találhatók ezen varázslatos vidéken. Idéntől Szentgotthárd városával együttműködésben új rajt/cél helyszínnel várunk titeket!” - olvashatjuk a rendező KLND Club honlapján. A szentgotthárdiakat pedig a vasvári illetőségű Kalandbringás Sportegyesület vezetője, Gangel Marcell kereste meg – így jött létre az együttműködés.
Mi történik szombaton?
A város egyik büszkesége, a Várkert ad remek helyszínt a rajtoláshoz. A Versenyközpont már reggel fél kilenctől nyitva lesz, így megindulhat a helyszíni nevezés. Tíz óra előtt pár perccel felsorakozás, majd tízkor egy látványos rajt következik. Az eseményt tömegrajttal indítják el és az első körben nagyjából három kilométernyi felvezetéssel, lassú rajttal viszik el a mezőnyt az első nagy kereszteződéshez, ahol a felvezető motoros elindítja a versenyt. Az amatőr, túrázni vágyó közösség őket követően indulhat útnak. A versenyre kijelölt pályán, a kerékpártúra útvonalakon irányjelző nyilak segítik a tájékozódást, mindamellett erősen javasolják a rendezők az útvonal GPS eszközre történő feltöltését is.
Az útvonal pedig tényleg csodaszép tájakon visz – távtól függően egy vagy két (kb. 70 kilométeres) kört tesznek meg Máriaújfalu, Farkasfa, Szalafő, Őriszentpéter, Nagyrákos és Pankasz érintésével, majd Viszákon át, Kondorfát kerülve vissza. Frissítésként pedig igazi gotthárdi pizzaszelet várja a beérkezőket – az eredményhirdetés pedig délután négykor lesz. Úgy tűnik, hogy az időjárás Szentgotthárdon szintén kegyes lesz a mezőnyhöz!
