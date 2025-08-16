augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Elrajtolt a gravel kerékpárverseny Szentgotthárdon – fotók és videó

Címkék#Szentgotthárd#Szép Renáta#Papp Bálint#Kalandbringás Sportegyesület#kerékpáros verseny

Remek hangulat, izgalom és csodálatosan szép környezet – a rajtban és persze utána is! Az Őrségi gravel kerékpáros verseny szombaton délelőtt rendben elrajtolt.

Gombos Kálmán

A héten interjút és részletes leírást is közöltünk a várva várt eseményről. A mai délelőtti rajthoz sikeresen megérkeztek a versenyzők, mindenfelé gravel kerékpárokat lehetett látni – és tényleg pompás hangulatban, derűsen készültek fel a versenyzők, illetve a kerékpártúra rajtba érkező résztvevői – osztotta meg portálunkkal a hírt Szép Renáta, aki Papp Bálinttal közösen a helyiek részéről segítette a verseny zökkenőmentes lebonyolítását. A verseny idejére az időjárás Szentgotthárdon nem változott az elmúlt napokhoz képest: igazi hőségben álltak rajthoz.

Gravel őrségi kerékpáros verseny: elrajtolt a mezőny
Gravel őrségi kerékpáros verseny: elrajtolt a mezőny
Fotó: VN/Szép Renáta

Elindult a gravel-mezőny

A rajtban a vasvári illetőségű Kalandbringás Sportegyesület vezetője, Gangel Marcell köszöntötte a kerékpáros alkalomra megjelenteket. A teljes mezőnynek jó szívvel ajánlotta, hogy ne csak a festői Barokk kertet, de majd a tájat is csodálják meg tekerés közben, hiszen az Őrség ezt igencsak megérdemli. A versenyzők figyelmét pedig felhívta a fair-play küzdelemre, illetve, hogy nagyon vigyázzanak mind saját, mind versenytársaik egészségére, testi épségére.

Gravel őrségi kerékpáros verseny: elrajtolt a mezőny
Fotó: VN/Szép Renáta

A várható befutó délután három után várható, eredményhirdetés pedig négykor lesz.

Gravel őrségi kerékpáros verseny: elrajtolt a mezőny
Fotó: VN/Szép Renáta

