Elrajtolt a gravel kerékpárverseny Szentgotthárdon – fotók és videó

A héten interjút és részletes leírást is közöltünk a várva várt eseményről. A mai délelőtti rajthoz sikeresen megérkeztek a versenyzők, mindenfelé gravel kerékpárokat lehetett látni – és tényleg pompás hangulatban, derűsen készültek fel a versenyzők, illetve a kerékpártúra rajtba érkező résztvevői – osztotta meg portálunkkal a hírt Szép Renáta, aki Papp Bálinttal közösen a helyiek részéről segítette a verseny zökkenőmentes lebonyolítását. A verseny idejére az időjárás Szentgotthárdon nem változott az elmúlt napokhoz képest: igazi hőségben álltak rajthoz.

Gravel őrségi kerékpáros verseny: elrajtolt a mezőny

Fotó: VN/Szép Renáta

Elindult a gravel-mezőny

A rajtban a vasvári illetőségű Kalandbringás Sportegyesület vezetője, Gangel Marcell köszöntötte a kerékpáros alkalomra megjelenteket. A teljes mezőnynek jó szívvel ajánlotta, hogy ne csak a festői Barokk kertet, de majd a tájat is csodálják meg tekerés közben, hiszen az Őrség ezt igencsak megérdemli. A versenyzők figyelmét pedig felhívta a fair-play küzdelemre, illetve, hogy nagyon vigyázzanak mind saját, mind versenytársaik egészségére, testi épségére.