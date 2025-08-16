1 órája
Elrajtolt a gravel kerékpárverseny Szentgotthárdon – fotók és videó
Remek hangulat, izgalom és csodálatosan szép környezet – a rajtban és persze utána is! Az Őrségi gravel kerékpáros verseny szombaton délelőtt rendben elrajtolt.
A héten interjút és részletes leírást is közöltünk a várva várt eseményről. A mai délelőtti rajthoz sikeresen megérkeztek a versenyzők, mindenfelé gravel kerékpárokat lehetett látni – és tényleg pompás hangulatban, derűsen készültek fel a versenyzők, illetve a kerékpártúra rajtba érkező résztvevői – osztotta meg portálunkkal a hírt Szép Renáta, aki Papp Bálinttal közösen a helyiek részéről segítette a verseny zökkenőmentes lebonyolítását. A verseny idejére az időjárás Szentgotthárdon nem változott az elmúlt napokhoz képest: igazi hőségben álltak rajthoz.
Elindult a gravel-mezőny
A rajtban a vasvári illetőségű Kalandbringás Sportegyesület vezetője, Gangel Marcell köszöntötte a kerékpáros alkalomra megjelenteket. A teljes mezőnynek jó szívvel ajánlotta, hogy ne csak a festői Barokk kertet, de majd a tájat is csodálják meg tekerés közben, hiszen az Őrség ezt igencsak megérdemli. A versenyzők figyelmét pedig felhívta a fair-play küzdelemre, illetve, hogy nagyon vigyázzanak mind saját, mind versenytársaik egészségére, testi épségére.
A várható befutó délután három után várható, eredményhirdetés pedig négykor lesz.
