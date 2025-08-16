Gyász - Elhunyt a Szombathelyért díjjal is kitüntetett Lendvai Rezső

Gyász - 1990-től 2016-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagja volt. 2021-től a Szeretetszolgálat etikai bizottságába is beválasztották. Ő szervezte meg elsőként hazánkban az Országos Máltai Elsősegélynyújtó konferenciákat dr. Giczy Saroltával együtt. Tapasztalatával, bölcs gondolataival több mint harminc éven át segítette a Szombathelyi máltai csoport munkáját is. Nagy szerepet vállalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett segélyszállítmányok eljuttatásában Romániába - olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának közösségi oldalán.

Gyász - Életének 74. évében elhunyt Lendvai Rezső

Lendvai Rezső több mint negyven évet töltött a sürgősségi ellátásban. Sürgősségi konferenciák rendszeres előadója volt, számos kiadványa jelent meg elsősegélynyújtásról. Több mint 30 éve kidolgozta az óvodások segélynyújtói mentalitásra nevelés programját, s az iskolák 7-8. osztályos tanulói részére az újraélesztés oktatását, az oktató tanárok részére oktatói segédkönyvet készített.

Az 1997. évi egészségügyi törvény életre hívta a betegjogi képviselői jogintézményt, amelynek kezdetektől képviselője volt Vas megyében. A sürgősségi ellátás betegjogi szempontjainak kidolgozását több kiadvánnyal is segítette. 2010-től jogi szakokleveles betegjogi jogvédő (PTE). Betegjogi szakértői feladatokat látott el elsősorban a sürgősségi betegellátás területén, az emberi méltóság ellátás közbeni betegjogi kérdéseit elemezte és e tárgyban tartott előadásokat.

Tagja volt a Magyar Oxyologiai Társaságnak, a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Etikai Bizottságának, a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kuratóriumának, a Magyar Katona-Katasztrófaorvostani Társaságnak. A katasztrófavédelmi szakszolgálat Nyugat-dunántúli regionális vezetője volt 2008-tól 2016-ig. Több ciklust töltött a Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia világi elnökeként. A Székesegyház bombázásának és újjáépítésének évfordulóján készült emlékkönyv és kiállítás meghatározó szervezője volt. Összegyűjtötte Szombathely tűzoltó és mentésügyi tradícióinak és tárgyi emlékeinek írott emlékeit.