1 órája
Gyász - Elhunyt a Szombathelyért díjjal is kitüntetett Lendvai Rezső
Életének 74. évében elhunyt Lendvai Rezső, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának korábbi vezetője, betegjogi jogvédő, nyugalmazott mentőtiszt.
Gyász - 1990-től 2016-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagja volt. 2021-től a Szeretetszolgálat etikai bizottságába is beválasztották. Ő szervezte meg elsőként hazánkban az Országos Máltai Elsősegélynyújtó konferenciákat dr. Giczy Saroltával együtt. Tapasztalatával, bölcs gondolataival több mint harminc éven át segítette a Szombathelyi máltai csoport munkáját is. Nagy szerepet vállalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett segélyszállítmányok eljuttatásában Romániába - olvasható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának közösségi oldalán.
Lendvai Rezső több mint negyven évet töltött a sürgősségi ellátásban. Sürgősségi konferenciák rendszeres előadója volt, számos kiadványa jelent meg elsősegélynyújtásról. Több mint 30 éve kidolgozta az óvodások segélynyújtói mentalitásra nevelés programját, s az iskolák 7-8. osztályos tanulói részére az újraélesztés oktatását, az oktató tanárok részére oktatói segédkönyvet készített.
Az 1997. évi egészségügyi törvény életre hívta a betegjogi képviselői jogintézményt, amelynek kezdetektől képviselője volt Vas megyében. A sürgősségi ellátás betegjogi szempontjainak kidolgozását több kiadvánnyal is segítette. 2010-től jogi szakokleveles betegjogi jogvédő (PTE). Betegjogi szakértői feladatokat látott el elsősorban a sürgősségi betegellátás területén, az emberi méltóság ellátás közbeni betegjogi kérdéseit elemezte és e tárgyban tartott előadásokat.
Tagja volt a Magyar Oxyologiai Társaságnak, a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Etikai Bizottságának, a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kuratóriumának, a Magyar Katona-Katasztrófaorvostani Társaságnak. A katasztrófavédelmi szakszolgálat Nyugat-dunántúli regionális vezetője volt 2008-tól 2016-ig. Több ciklust töltött a Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia világi elnökeként. A Székesegyház bombázásának és újjáépítésének évfordulóján készült emlékkönyv és kiállítás meghatározó szervezője volt. Összegyűjtötte Szombathely tűzoltó és mentésügyi tradícióinak és tárgyi emlékeinek írott emlékeit.
Számos díjjal ismerték el elkötelezett munkáját, többek között A védelmi Igazságért Emlékérem Ezüst fokozatával 2006-ban, Az év jogvédője díjjal 2006-ban, Szombathelyért díjjal 2016-ban, 2014-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapításának 25. évfordulóján a Szuverén Máltai Lovagrend „Pro Merito Melitensi” érdemrendjének parancsnoki keresztjét (Cross of Command pro M.M) kapta a Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régió vezetőjeként, majd 2016-ban mint leköszönő régióvezetőnek Kozma Imre atya, alapító elnök adta át a Szeretetszolgálat elismerő oklevelét és a Befogadás szobrának másolatát. Elismerései között található még: Dr. Orovecz Béla Emlékérem, Szombathely Oktatásügyéért-díj, Szombathely Egészségügyéért-díj, Vas Megye Önkormányzata Szolgálatért Egészségügyi Tagozata, Vöröskeresztes Munkáért, ezüst, bronz fokozat, Apor Vilmos Arany Érdemérem, Pro Sanitate-díj.
Gyász: hiánypótló munkák
Lendvai Rezső könyvei hiánypótlók a szakirodalomban, mintegy 30 könyvet írt. Szerzőként jegyzi többek között az alábbi köteteket: Újraélesztés, Elsősegélynyújtás fogyatékossággal élve, Első segítség sürgős szükségben, Óvodai elsősegélynyújtás, A Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó és Mentő Egylet története, A sürgősségi ellátás betegjogi vonatkozásai, A kő, amelyet elvetettek - A Szent Kvirin Szalézi templom története. Tanulmányai számos szakfolyóiratban jelentek meg rendszeresen, szerkesztőként, továbbá szerzőtársként vett részt A Szombathelyi Székesegyház toronyórái és A Szombathelyi Székesegyház bombázása és újjáépítése című kötetek kiadásában.
Feleségével, Zsuzsával 51 évig éltek szeretetben, három lánygyermekük született, nyugdíjas éveiben négy unokája is bearanyozta életét.
„Az emberi élet értékének védelme – ez a célja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének. Az a hit és akarat, amely az emberi életet védi a máltai szellemiség lényege. Az önkéntesség nagy érték, ami külön megbecsülést és köszönetet érdemel, még akkor is, ha a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei ezt nem várják el. Értékhordozó emberek az önkéntesek.” (Lendvai Rezső 1951. 08. 17. – 2025. 08. 12.)
Hálával tekintünk több évtizedes önkéntes szolgálatára, emlékét szeretettel őrizzük.