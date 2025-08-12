Gyászhírek: ahogy azt már olvasóink megszokhatták, most is beszámolunk az elmúlt hetek legszomorúbb vasi történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk:

Tóth Géza Istvánné Farkas Róza Anna, Wéber Mária, Horváth Györgyné Baráth Ilona, Németh Istvánné Budai Erzsébet, Terták Sándorné Horváth Emília, Varga Jánosné Pongrácz Erzsébet, Kálmán Lászlóné Dugmanics Magdolna, Fortenbacher László, Punokovics Zoltán, Varga József Miklós, Kusztor Lászlóné Tuboly Zsuzsanna, Molnár Sándor Józsefné Őri Mária Anna, Molnár József, Varga Mária, Fodor István, Török Lászlóné Petrenszki Margit, Krutzler Tiborné Balázs Erzsébet, Bordohány Józsefné Németh Valéria.



