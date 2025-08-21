Gyászhírek: ahogy azt már olvasóink megszokhatták, most is beszámolunk az elmúlt hetek legszomorúbb vasi történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Gyászhírek Szombathelyről.

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

György Istvánné Kardos Ilona, Boros Tamás, Papp Ferencné Papp Gyöngyi, Szabó Imre, Palasik János Istvánné Dénes Irén, Iharos József, Somogyi László, Máthé László, Kenyeri Sándorné Salamon Margit, Németh Gyuláné Kollarits Margit, Bodó István József, Klonkay Gyula Sándorné Tóth Márta, Szalai Istvánné Varga Ildikó, Abót Lászlóné Maros Katalin, Fider Ferenc, Németh Antalné Kovács Irén, Németh Károly József, Kovács Jánosné Szalai Valéria Piroska,