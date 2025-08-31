augusztus 31., vasárnap

Gyász

50 perce

Gyászol a kőszegi iskola, elhunyt a szeretett igazgató

Címkék#gyász#igazgató#Kőszeg

Gyászba borult az iskola.

Vaol.hu

Gyász: A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt

Gyászba borult az iskola.
Gyászba borult az iskola.
Forrás: Shutterstock

Gyász

Mint írják, 

Megrendülten, de a feltámadás reményében osztjuk meg a szomorú hírt, hogy iskolánk nyugalmazott igazgatója, Horváth Antal 2025.08.30-án elhunyt. 

"Hálával gondolunk vissza sokévtizedes szolgálatára intézményünkben, ahol tanárként, igazgatóként, igazgatóhelyettesként, majd legutóbb már nyugdíjasként monográfia (ld. Iskola az Árpád téren - TEKI 125) írójaként emlékezhetünk rá. Elkötelezettségét, munkaszeretetét, emlékét megőrizzük, felesége és a család fájdalmában osztozunk."

Hozzátették, hogy temetéséről később intézkednek.

 

 


 

 

