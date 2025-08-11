Janicsák Veca és az Animal Cannibals a színpadon - idén is nagy sikere volt a Séi Gyerkőcfesztiválnak - fotók, videó

Séi Gyerkőcfesztivál ötödször

A falunaphoz kapcsolódó eseményekre nemcsak Séből és a környékbeli falvakból, hanem Szombathelyről is sokan érkeztek. A sportlétesítménynél felállított helyszín már reggel benépesült, a Dottó kisvonat folyamatosan hozta-vitte a látogatókat.

A gyerekeket idén is változatos játékelemek várták: vízi medence, óriáscsúszda, akadálypálya, autós pálya és felfújható játékok is szerepeltek a kínálatban. A polgármester elmondta, hogy a játékok száma idén tovább bővült, és a közönség minden elemet nagy lelkesedéssel fogadott.

A színpadi programok között táncbemutatók, rocky és zumba is helyet kapott, fellépett a Séi Mesevilág Óvoda, Gerbert Judith művésznő, valamint Nagy Jonathán bűvész is. Az est fénypontjaként Szűcs Enikő, a Magyar Színház művészet retro slágereket adott elő, majd Janicsák Veca koncertje és retro disco zárta a napot.

A második napon sem maradtak el a látványos programok: kutyabemutató, gyerekműsor, a budapesti Laniakea Színház Horgász a pácban című előadása, tombolasorsolás értékes nyereményekkel, majd este a helyi Patyi Fushion és az Animal Cannibals gondoskodtak a fergeteges hangulatról.