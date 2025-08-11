58 perce
Janicsák Veca és az Animal Cannibals a színpadon - idén is nagy sikere volt a Séi Gyerkőcfesztiválnak - fotók, videó
Rengeteg érdeklődő, vidám hangulat és színes programkínálat jellemezte az idei kétnapos eseményt. A Séi Gyerkőcfesztiválra nemcsak a környékbeli falvakból, hanem Szombathelyről is sokan ellátogattak.
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Séi Gyerkőcfesztivált, amely mára igazi hagyománnyá vált a településen. Nagy Róbert polgármester elmondta: „A rendezvény különlegessége, hogy nincs belépődíj, és a játékok használata is teljesen ingyenes. Igyekszünk minden évben színvonalas programot összeállítani, hogy a kicsik és a nagyok egyaránt jól érezzék magukat.”
Gyerekfesztivál SébenFotók: Unger Tamás
Séi Gyerkőcfesztivál ötödször
A falunaphoz kapcsolódó eseményekre nemcsak Séből és a környékbeli falvakból, hanem Szombathelyről is sokan érkeztek. A sportlétesítménynél felállított helyszín már reggel benépesült, a Dottó kisvonat folyamatosan hozta-vitte a látogatókat.
A gyerekeket idén is változatos játékelemek várták: vízi medence, óriáscsúszda, akadálypálya, autós pálya és felfújható játékok is szerepeltek a kínálatban. A polgármester elmondta, hogy a játékok száma idén tovább bővült, és a közönség minden elemet nagy lelkesedéssel fogadott.
A színpadi programok között táncbemutatók, rocky és zumba is helyet kapott, fellépett a Séi Mesevilág Óvoda, Gerbert Judith művésznő, valamint Nagy Jonathán bűvész is. Az est fénypontjaként Szűcs Enikő, a Magyar Színház művészet retro slágereket adott elő, majd Janicsák Veca koncertje és retro disco zárta a napot.
A második napon sem maradtak el a látványos programok: kutyabemutató, gyerekműsor, a budapesti Laniakea Színház Horgász a pácban című előadása, tombolasorsolás értékes nyereményekkel, majd este a helyi Patyi Fushion és az Animal Cannibals gondoskodtak a fergeteges hangulatról.
Nagy Róbert úgy fogalmazott: - Az időjárás kegyes volt hozzánk, minden adott volt ahhoz, hogy idén is egy nagyszerű, családias hangulatú fesztivált tarthassunk. Nagy öröm számunkra, hogy ez a rendezvény mára valódi közösségi ünneppé nőtte ki magát. - zárta gondolatait.