augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szertartás

2 órája

Újraéledt az ősi hagyomány Szombathelyen: gyógynövények kaptak áldást

Címkék#Szombathely#Szent Miklós Gyógyfüves Ház#Szent Márton templomban#Szent István

Ft. Bodorkós Imre atya megáldotta az ölbői Szent Miklós Gyógyfüves Ház gyógynövényes kosarát a péntek esti szentmisén, Nagyboldogasszony napján.

Vaol.hu
Újraéledt az ősi hagyomány Szombathelyen: gyógynövények kaptak áldást

Hazánkban Szent István király nyilvánította ünneppé augusztus 15-ét. Halála előtt ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriának.  A népi hagyomány szerint a gyógynövényáldás ehhez az ünnephez, azaz Mária mennybemenetelének öröméhez kötődik, mivel benne látták eleink a teremtés helyreállítását. A nyári betakarítás végeztével, az emberek a monostorba hoztak a vadon, a konyhakertekben és a kolostori kertekben termő gyógynövényekből egy-egy kosárral, hogy az apát, vagy egy szerzetes megáldja azokat - olvasható a Pannonhalmi Főapátság oldalán. A településen a 18. század végéig élő hagyomány volt az ősi szertartás, amelyet tíz éve újjá élesztettek. 

Áldást kaptak a gyógynövények a Szent Márton templomban
Áldást kaptak a gyógynövények a Szent Márton templomban
Fotó: Tuczainé Régvári Marietta

Áldást kaptak a gyógynövények

Szombathelyen most először, de hagyományteremtő szándékkal tartottak gyógynövény-áldást - tájékoztatta lapunknak Tuczainé Rágvári Marietta a z Ölbői Gyógyfüves Ház vezetője. Ft. Bodorkós Imre atya megáldotta az ölbői Szent Miklós Gyógyfüves Ház gyógynövényes kosarát áldotta meg a péntek esti szentmisén a Szent Márton templomban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu