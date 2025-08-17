Újraéledt az ősi hagyomány Szombathelyen: gyógynövények kaptak áldást

Hazánkban Szent István király nyilvánította ünneppé augusztus 15-ét. Halála előtt ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriának. A népi hagyomány szerint a gyógynövényáldás ehhez az ünnephez, azaz Mária mennybemenetelének öröméhez kötődik, mivel benne látták eleink a teremtés helyreállítását. A nyári betakarítás végeztével, az emberek a monostorba hoztak a vadon, a konyhakertekben és a kolostori kertekben termő gyógynövényekből egy-egy kosárral, hogy az apát, vagy egy szerzetes megáldja azokat - olvasható a Pannonhalmi Főapátság oldalán. A településen a 18. század végéig élő hagyomány volt az ősi szertartás, amelyet tíz éve újjá élesztettek.

Áldást kaptak a gyógynövények a Szent Márton templomban

Fotó: Tuczainé Régvári Marietta

Áldást kaptak a gyógynövények

Szombathelyen most először, de hagyományteremtő szándékkal tartottak gyógynövény-áldást - tájékoztatta lapunknak Tuczainé Rágvári Marietta a z Ölbői Gyógyfüves Ház vezetője. Ft. Bodorkós Imre atya megáldotta az ölbői Szent Miklós Gyógyfüves Ház gyógynövényes kosarát áldotta meg a péntek esti szentmisén a Szent Márton templomban.