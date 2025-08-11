Fájdalom? Porckopás? Irány Bükfürdő! Itt kényszerítik térdre a betegségeket - Nem is hinnéd, milyen mélyről tőr fel a gyógyvíz

Az egyes gyógyvizek nemcsak, hőmérsékletükben különböznek, hanem abban is, hogy mely egészségügyi problémákra nyújthatnak leginkább segítséget. Általános szabály, hogy a gyógyvizes medencékbe 14 éven aluliak nem mehetnek be. A fejlődő szervezetnek többször inkább ártanak, mint segítenek a gyógyvízben lévő hatóanyagok. Bükfürdőn jártunk.

Bükfürdőn minden gyógymedencében ugyanolyan a gyógyvíz

Fotó: Cseh Gábor

Ahány gyógyvizes fürdő, annyiféle bántalomra adhat enyhülést a víz. A Bükfürdő Thermal & Spa – fedett résziben és a kültéren összesen 34 medence található, azok között 10-ben találunk gyógyvizet.

Megtudtuk, minden gyógymedencében ugyanolyan a gyógyvíz: egyedi összetételű, alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú; nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, literenként több mint 15000 milligramm ásványianyag-tartalommal rendelkezik, így egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre.

Gyógyvíz: a további előnyös hatás

Gyakorlatilag gyulladáscsökkentő hatású kúraszerűen alkalmazva: a büki gyógyvíz kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére, hatékonyan alkalmazható: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus ízületi gyulladás, köszvény, lágyrész-reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció, baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok esetén.

Amire nagyon büszkék, azok a kozemtikumok. Hosszú kísérletek után a bükfürdői gyógyvízből készül például masszázskrém és pakolás. A medical wellness kínálatában mindkettőhöz van kezelés, míg az előbbit a szaunavilágban is használják: "Bükfürdő special" szaunafelöntés alkalmával kis tégelyekben kapnak Bükfürdő-krémet a vendégek, az azzal való bőrápolás a szeánsz része.

További érdekesség, hogy a medencék vizét négy kútból látják el. A Szent Kelelem kútból 1282 méter mélységből tör fel a középső miocén tengervíz. A Felsőbüki Nagy Pál kút 1100 méter mély, míg a Bükaqua 950, a Szent Imre kút pedig 904 méterre nyúlik a föld alá.





