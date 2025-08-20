Gyopáros Alpár reagált: Magyar Péter forrást vonna el a magyar falvaktól

Magyar Péter kijelentéseire reagált Gyopáros Alpár egy Facebook posztban: "Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres! " - írja Gyopáros Alpár. Magyar Péter most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! - tette hozzá.

Gyopáros Alpár

Gyopáros Alpárt Orbán Viktor miniszterelnök 2018 tavaszán nevezte ki a Magyar Falu Program lebonyolításáért felelős kormánybiztosnak. A politikus arra is felhívta a figyelmet mostani posztjában, hogy a meglévő program sikeres, és a falvak maguk dönthetnek a források felhasználásáról.