Rúzsa Magdi, Kowalsky, Neoton, Delta – hétvégén indul a zenei kavalkád a vasi faluban

Hétvégén ismét Győrvárra figyel majd a környék: a Vas megyei település három napon át megtelik zenével, ízekkel és fesztiválhangulattal. Augusztus 15–17. között országosan ismert előadók sora váltja egymást a színpadon, a program pedig éjféltől hajnalig tartó bulikkal, gasztronómiai különlegességekkel és látványos tűzijátékkal teljes.

Zoltán Erika újra színpadra lép Győrváron most hétvégén

Forrás: Győrvári Sör és Csülökfesztivál

Jön a Győrvári Sör és Csülökfesztivál!

A kis vasi faluban most hétvégén országos hírű előadók váltják egymást a színpadon.

Pénteken, azaz augusztus 15-én a tavalyi X-faktor győztese, Fehér Krisztián, Rúzsa Magdi és a mindig teltházas Delta indítja a fesztivált.

Szombaton érkezik a mulatós király Jolly, a Döndi Duó, DJ Dominique és Zoltán Erika, majd a legendás Neoton Família robbantja fel a hangulatot – az est pedig hajnalig tartó bállal folytatódik a Fáraó együttessel.

Vasárnap családi és gyerekprogramokkal indul a nap, de a délután erős koncertek tekintetében: a Shaby Blues Band és a SOULWAVE zenél, majd a fesztivál záróakkordját a Kowalsky meg a Vega adja - végül közel félórás tűzijátékkal koronázzák meg a három napot.

Csülök és sör minden mennyiségben

A fesztivál nemcsak zenei fronton erős: több mint 60 vendéglátóhely várja a látogatókat csülökpörkölttel, ropogós sült csülökkel és számtalan csülökvariációval. Lesznek édes finomságok, hagyományos magyaros ételek, valamint 43-féle kézműves sör, köztük különlegességek, mint a szilvás, a meggyes, az almás-fahéjas vagy a belga csokoládés.

A gyerekek sem unatkoznak majd, hiszen mindhárom nap az ország egyik legnagyobb utazó vidámparkja költözik Győrvárra a fesztivál idejére. Pénteken és szombaton hajnal 3-ig, vasárnap pedig este 11-ig dübörög a buli. A részletes program itt elérhető, jegyet pedig ezen a linken keresztül lehet venni. A napijegy 6.500, a háromnapos bérlet 16.900 forintba kerül.