Gyümölcsök, amik segítik a veseműködést

Alapvetően is jó hatással van szervezetünkre a gyümölcsfogyasztás, de olykor érdemes megválogatni célzottan is, hogy mit fogyasztunk és kúraszerűen használni bizonyos gyümölcsöket.

Ha a veséiden szeretnél segíteni, az alábbi gyümölcsök a nyerők!

A vesék egészséges működése nagyon fontos a szervezet egészségének fenntartása érdekében! Nem csak a kiválasztásban és a méregtelenítésben játszik szerepet, de köze van a vérnyomáshoz és a vörösvértest-képződés folyamatához, valamint az anyagcsere működéséhez is - írja az Origo! Ha a veséiden szeretnél segíteni, az alábbi gyümölcsök a nyerők!

Ezek a gyümölcsök segítenek a veséken

Görögdinnye

Bizony, a nyár slágergyümölcse nagy segítséget jelenthet a veséknek. A dinnye természetes vízhajtó, elősegíti a méregtelenítést. Fogyasszunk belőle bőségesen, mert ezt az alacsony kalóriatartalma is megengedi.

Citrom

A citrusfélék, főként a citrom a jelentős C-vitamin-tartalom okán a vesekő megelőzésében segít. Egy fél, frissen facsart citrom levét keverjük el egy nagy pohár szobahőmérsékletű vízzel, ha ezzel kezdjük a napot, annak meglesz a pozitív hatása.

