Mit tegyünk, ha autóban hagyott gyermeket látunk? ezek a legfontosabb teendők!

Minden évben előfordul, hogy gyerekeket hagynak a nyári forróságban az autóban akár tudatosan (gondolván, hogy néhány percből nem lehet gond), akár feledékenységből, az esetek pedig nem ritkán tragédiával végződnek. Az elmúlt 25 évben Texasban 191, míg Floridában 124 haláleset történt emiatt, de 2022. június 7-én az egész országot megrázó tragédia történt hazánkban is, amikor egy négyéves kislányt órákra egy tűző napon leparkolt kisbuszban felejtettek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tomajmonostorán. A gyermek olyan súlyos egészségkárosodást szenvedett, hogy három nappal később, 2022. június 10-én életét vesztette. Az ügyben tavaly októberben született jogerős ítélet, a történtekért felelős buszsofőrt 2 év fogházbüntetésre ítélték (5 évre felfüggesztve).

Ha autóban hagyott bajba került gyereket látunk, a legfontosabb, hogy késlekedés nélkül híjuk a 112-őt Fotó: Shutterstock

Bárkivel megtörténhet a tragédia!

A Kids and Cars nonprofit civil szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a legtöbb szülő úgy gondolja, vele soha nem történhet meg hasonló eset, csakhogy a statisztikák azt mutatják, ilyen tragédia korra, nemre, iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárkivel előfordulhat. Általában több ok szerencsétlen együttállása idézi elő a bajt, jellemzően a fáradt, túlhajszolt szülő, vagy a gyermekért felelős személy figyelmét egy, vagy több váratlan esemény (pl.: telefonhívás) tereli el, ami miatt megfeledkezik arról, hogy ott a gyerek vele az autóban. A legveszélyeztetettebb a három év alatti korosztály, mert ők még nem tudnak beszélni és gyakran nem adják jelét, hogy az autóban vannak (mert például elaludtak), ugyanígy, a menetiránnyal háttal ülő gyerek jelenléte is kevésbé feltűnő. Ezért a szervezet azt javasolja, mindig tegyünk valamit a hátsó ülésre (pl. táskát, laptopot), hogy megálláskor kénytelenek legyünk kinyitni a hátsó ajtót is.

Percek alatt kritikussá válhat a helyzet

De mégis mit tegyünk, ha például egy parkolóban észreveszünk egy autóban magára hagyott gyermeket, vagy állatot! Az ilyenkor helyes magatartásról a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük. A rendőrkapitányság munkatársai válaszukban hangsúlyozták, az év bármely szakában nagy felelőtlenség a gépjárműben magára hagyni egy kisgyermeket, vagy állatot akár hermetikusan lezárt kocsiban, akár résnyire leengedett ablak mellett is. Mint írták, szakértők szerint egy bezárt autóban 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha a kinti hőmérséklet csak 26-27 fok. Egy olyan napon pedig, amikor 30-35 fok van, akár 10 perc alatt 70 fokosra is forrósodhat az autó belseje. Márpedig a test nagyon gyors hőemelkedése hőgutát okozhat. Normális körülmények között a szervezet önmagát izzadással hűti, de extrém melegben ez a képesség még a felnőtt emberek esetén is megszűnik. A hőguta nagyon veszélyes állapot, jellegzetes tünetei a kivörösödött arc, száraz bőr, de főleg a nagyon magas testhőmérséklet.