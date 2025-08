Negyvenkilenc éve dolgozik a betegekért – dr. Hahn Katalin lett az idén Az év orvosa

Hosszú évekig ő végezte az osztály betegeinek neuroradiológiai vizsgálatait. 1986 óta vezeti az extrapyramidalis szakambulanciát, amely regionális feladatokat is ellát. Az ambulancia mozgászavarokkal járó kórképek, javarészt Parkinson betegek ellátására specializálódott, ezen kívül egy speciális mozgászavar (dystonia) esetén botulinum-toxin (közismert nevén Botox) kezelést is végeznek.

Megbízott osztályvezetőként is dolgozott

A főorvosnő 2001 és 2005, valamint 2009 és 2010 között, illetve 2011–2022 között megbízott osztályvezetőként irányította a Neurológiai Osztály munkáját, és jelenleg is ugyanitt dolgozik. Az osztályon

szklerózis multiplex (SM) gondozást,

nyaki ér Duplex vizsgálatokat is végeznek,

valamint stroke, fejfájás és az izombetegségek vizsgálatára is működik szakambulancia.

Vármegyei sajátosságként említi, hogy több évtizede az osztálytól külön történik az epilepsziás betegek gondozása.

Nagy elhivatottsággal végzi a munkáját

Dr. Hahn Katalin 2013 decemberétől nyugdíjasként is nagy elhivatottsággal végzi napi tevékenységét. Erről így vall:

– Kell a közösség, az aktivitás, a betegekkel és a kollégákkal való találkozás. Negyvenkilenc éve itt dolgozom, és most is jól érzem magamat. Segítek a betegeknek, és cserébe tőlük és a kollégáktól is rengeteg szeretetet kapok.

Méltatásában az is szerepel: „példamutatóan, lelkiismeretesen dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló. Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind a kórházi kollektíva, mind a vezetés messzemenően elismeri”. Balesetsebész férjével, dr. Mézes Miklóssal három gyermekük született: közülük ketten követték szüleiket a pályán. Gyermekeiről és általában a fiatal orvosokról nagyon jó véleménye van: „szorgalmasak, okosak, lelkiismeretesek”. Ők viszik majd tovább szakterülete és a kórház jó hírét.