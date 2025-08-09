Ha hullik a hajad, ezt hallanod kell!

A rozmaring, a ricinus az argán és hasonló olajok már jó ideje a hajhullás elleni természetes csodaszerek listájának élén vannak. Most azonban előrukkoltak egy újra felfedezett ősi olajjal, amely hatalmas népszerűségre tett szert, rengeteg a pozitív visszajelzés az interneten róla. Ez nem más, mint a hajhullás elleni új csodaszer: a Batana olaj.

Forrás: Shutterstock

A Batana olaj lehet a megoldás a hajhullásra?

Az Origo cikkéből kiderül: a TikTokon csak "folyékony aranyként" hivatkoznak rá, mondván ez az, ami tényleg segíthet a haj újranövesztésében. A használók szerint erősíti a hajszálakat és akadályozza a hajhullást. A szakértők szerint a Batana olaj hidratálja és ápolja is a fejbőrt, fényessé varázsolja a hajat.

