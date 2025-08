Hajléktalanellátás Szombathelyen: összeférhetetlen emberek miatt áll a balhé

A hajléktalan emberek helyzete Szombathelyen nem újkeletű. Nem most kezdődött, nem most lett belőle probléma, és nem is az én ügyem egyedül. Ez az egész város ügye. Mert ez nem csak arról szól, hogy ki hol alszik éjszaka. Hanem arról, hogyan élünk együtt egy városban. Hogy mit tűrünk el, és mit nem. És főleg: kire vonatkoznak a szabályok, és kire nem