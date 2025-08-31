augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meccs

2 órája

Haladás: ezúttal sem sikerült...

Címkék#tatabánya#sport#foci#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 6. fordulójában a Haladás hazai pályán 2-1-re kikapott a Tatabányától.

Pum András

Haladás-OPUS Tigáz Tatabánya 1-2 (0-2). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Dévényi.

Haladás-Tatabánya mérkőzés.
Haladás-Tatabánya mérkőzés.
Fotó: Cseh Gábor

Haladás focimeccs

Haladás: Horváth Alex – Dezamits (Fábián, 87.), Kozári, Balogh, Tarján – Hári (Bene, 71.), Szakály, Horváth Arnold (Horváth M., 64.), Juhász (Moharos, 64.) - Pruska, Fehér. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerző: Hári (47.), illetve Mártonfi (7.), Árvai (36.).

Mindössze 44 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Vass került helyzetbe a bal oldalon, de hét méterről leadott lövését Horváth Alex szögletre tolta. Tatabányáról 70 szurkoló érkezett és mivel a Hali-tábor (szokás szerint) remekült szurkolt, így szinte NB I-es hangulatban futballozott az amúgy is két patinás csapat. A 7. percben Horváth Alex még védte Árvai lövését, a kipattanó labda a bal oldalon érkező Sandalhoz került, aki középre adott, az érkező Mártonfi pedig öt méterről a kapu közepébe passzolt (0-1). A 19. percben Juhász centerezett középre, de Horváth Arnold a tizenegyespontnál nagy helyzetben nem találta el a labdát. A 24. percben Szakály 24 méteres, jobb sarokra tartó szabadrúgását tolta szögletre bravúrral Zelizi. Kiegyenlített játékkal teltek a percek, a vasiak birtokolták valamivel többet a labdát, de támadásaikban kevés volt a veszély. A 36. percben labdát veszítettek a vasiak az ellenfél térfelén, a kontrából Mártonfi tört be a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, középre adott, Árvai átvette a labdát, majd kilenc méterről a bal sarokba lőtt (0-2).A 45. percben Hári tüzelt 25 méterről, Zelizi üggyel-bajjal védett.

Haladás - Tatabánya focimeccs

Fotók: Cseh Gábor

Szünet után gyorsan szépített a Haladás. A 47. percben Hári végzett el szabadrúgást jobbról, 18 méterről. Lövése félmagasan a rövid, bal sarokba vágódott (1-2). A Haladás átvette az irányítást és ment előre a második gólért. A 64. percben Hári ment el a jobb oldalon, a labda Pruskán keresztül Juhászhoz került, aki nyolc méterről nagy helyzetben magasan a léc fölé lőtt. A 73. percben Mártonfi került ziccerbe, de közeli lövését Horváth Alex bravúrral védte a kipattanót Major lőtte rá, de Tarján bevetődve óriásit mentett. A 76. percben egy rövid hazaadást Fehér csípett el, de nem lőtt, hanem hátrasarkalta a labdát Moharosnak, a támadó nyolc méteres lövését Zelizi hárította. Támadott a Haladás, a Tatabánya viszont olykor veszélyesen kontrázott.

A Haladás többet támadott ellenfelénél, helyzetei is voltak, de ezúttal sem sikerült a győzelem...de még a pontszerzés sem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu