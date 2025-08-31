Haladás: ezúttal sem sikerült...

Haladás-OPUS Tigáz Tatabánya 1-2 (0-2). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Dévényi.

Haladás-Tatabánya mérkőzés.

Fotó: Cseh Gábor

Haladás focimeccs

Haladás: Horváth Alex – Dezamits (Fábián, 87.), Kozári, Balogh, Tarján – Hári (Bene, 71.), Szakály, Horváth Arnold (Horváth M., 64.), Juhász (Moharos, 64.) - Pruska, Fehér. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerző: Hári (47.), illetve Mártonfi (7.), Árvai (36.).

Mindössze 44 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Vass került helyzetbe a bal oldalon, de hét méterről leadott lövését Horváth Alex szögletre tolta. Tatabányáról 70 szurkoló érkezett és mivel a Hali-tábor (szokás szerint) remekült szurkolt, így szinte NB I-es hangulatban futballozott az amúgy is két patinás csapat. A 7. percben Horváth Alex még védte Árvai lövését, a kipattanó labda a bal oldalon érkező Sandalhoz került, aki középre adott, az érkező Mártonfi pedig öt méterről a kapu közepébe passzolt (0-1). A 19. percben Juhász centerezett középre, de Horváth Arnold a tizenegyespontnál nagy helyzetben nem találta el a labdát. A 24. percben Szakály 24 méteres, jobb sarokra tartó szabadrúgását tolta szögletre bravúrral Zelizi. Kiegyenlített játékkal teltek a percek, a vasiak birtokolták valamivel többet a labdát, de támadásaikban kevés volt a veszély. A 36. percben labdát veszítettek a vasiak az ellenfél térfelén, a kontrából Mártonfi tört be a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, középre adott, Árvai átvette a labdát, majd kilenc méterről a bal sarokba lőtt (0-2).A 45. percben Hári tüzelt 25 méterről, Zelizi üggyel-bajjal védett.