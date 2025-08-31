1 órája
Haladás: ezúttal sem sikerült...
A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 6. fordulójában a Haladás hazai pályán 2-1-re kikapott a Tatabányától.
Haladás-OPUS Tigáz Tatabánya 1-2 (0-2). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 800 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Dévényi.
Haladás focimeccs
Haladás: Horváth Alex – Dezamits (Fábián, 87.), Kozári, Balogh, Tarján – Hári (Bene, 71.), Szakály, Horváth Arnold (Horváth M., 64.), Juhász (Moharos, 64.) - Pruska, Fehér. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.
Gólszerző: Hári (47.), illetve Mártonfi (7.), Árvai (36.).
Mindössze 44 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Vass került helyzetbe a bal oldalon, de hét méterről leadott lövését Horváth Alex szögletre tolta. Tatabányáról 70 szurkoló érkezett és mivel a Hali-tábor (szokás szerint) remekült szurkolt, így szinte NB I-es hangulatban futballozott az amúgy is két patinás csapat. A 7. percben Horváth Alex még védte Árvai lövését, a kipattanó labda a bal oldalon érkező Sandalhoz került, aki középre adott, az érkező Mártonfi pedig öt méterről a kapu közepébe passzolt (0-1). A 19. percben Juhász centerezett középre, de Horváth Arnold a tizenegyespontnál nagy helyzetben nem találta el a labdát. A 24. percben Szakály 24 méteres, jobb sarokra tartó szabadrúgását tolta szögletre bravúrral Zelizi. Kiegyenlített játékkal teltek a percek, a vasiak birtokolták valamivel többet a labdát, de támadásaikban kevés volt a veszély. A 36. percben labdát veszítettek a vasiak az ellenfél térfelén, a kontrából Mártonfi tört be a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, középre adott, Árvai átvette a labdát, majd kilenc méterről a bal sarokba lőtt (0-2).A 45. percben Hári tüzelt 25 méterről, Zelizi üggyel-bajjal védett.
Haladás - Tatabánya focimeccsFotók: Cseh Gábor
Szünet után gyorsan szépített a Haladás. A 47. percben Hári végzett el szabadrúgást jobbról, 18 méterről. Lövése félmagasan a rövid, bal sarokba vágódott (1-2). A Haladás átvette az irányítást és ment előre a második gólért. A 64. percben Hári ment el a jobb oldalon, a labda Pruskán keresztül Juhászhoz került, aki nyolc méterről nagy helyzetben magasan a léc fölé lőtt. A 73. percben Mártonfi került ziccerbe, de közeli lövését Horváth Alex bravúrral védte a kipattanót Major lőtte rá, de Tarján bevetődve óriásit mentett. A 76. percben egy rövid hazaadást Fehér csípett el, de nem lőtt, hanem hátrasarkalta a labdát Moharosnak, a támadó nyolc méteres lövését Zelizi hárította. Támadott a Haladás, a Tatabánya viszont olykor veszélyesen kontrázott.
A Haladás többet támadott ellenfelénél, helyzetei is voltak, de ezúttal sem sikerült a győzelem...de még a pontszerzés sem.