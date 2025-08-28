1 órája
Vasi vizeket ellenőriztek a halőrök: csaknem 200 írásbeli figyelmeztetés született
A nyár végéhez közeledve a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége értékelte a szezon horgászati szokásait, a horgászturizmus és a halőrzés területén szerzett tapasztalatokat. Gyalogosan, terepjáróval, csónakkal, kenuval járták a vasi vizeket és partjaikat a vasi halőrök.
A horgászszövetség hivatásos halőrei sokszínű munkát végeznek: feladataik közé tartozik a vízterületek bejárása, a halállomány védelme, a horgászatot folytató személyek ellenőrzése (állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló vezetése, zsákmány méret- és darabkorlátozása, alkalmazott eszközök), a vízszennyezések, halpusztulások nyomon követése, az elhullott hal begyűjtése. Több helyen a halőrök végzik a vízpartok kaszálását, a kültéri bútorok, berendezések karbantartását, továbbá részt vesznek a gyermek, ifjúsági rendezvények, horgászversenyek, horgászvizsgák lebonyolításában is. Többnyire előzetes vezénylés alapján dolgoznak. A terepjáró gépkocsik mellett a Rába duzzasztott szakaszain (Nick, Ikervár, Magyarlak) csónakkal, az idei évtől alacsonyabb vízállás esetén kenuval végzik az ellenőrzést.
Kenuba szálltak a vasi halőrök
A Rába folyó alacsony vízállása miatt múlt hét péntekén, - a Weking Sport és Kulturális Egyesület, illetve Sánta Tamás körmendi rendőr zászlós és aktív társadalmi halőr, az evezős egyesület tagjának segítségével a szövetség hivatásos halőrei kenukkal járták be a Rába folyó Körmend és Molnaszecsőd közti szakaszát.
Az ellenőrzés célja a horgászati ellenőrzés mellett a vízterület bejárása és felügyelete is volt, mivel a korábbi tapasztalatok alapján a vízről jóval könnyebben fedezhetők fel a szabálytalan horgászattal, illetve tiltott eszközökkel kapcsolatos jelek.
Halőreink a folyóparton tartózkodó horgászok ellenőrzése során a legtöbb horgász engedélyét és horgászatát szabályosnak találták, azonban két szabálytalan, engedély nélkül horgászó személlyel szemben is intézkedniük kellett, illetve átvizsgáltak jó néhány, a parton kialakított horgászhelyet.
A kenuval történő ellenőrzés alatt a folyóparton több helyen találkoztak halőreink „gyanús” nyomokkal, azonban tiltott eszköz megtalálására vagy lefoglalására nem került sor – fogalmazott Mesterházy József halgazdálkodási csoportvezető. Hozzátette: a csónakos ellenőrzés mellett az egyes vagy katamaránként összekötött kenu alacsony vízállás esetén is lehetőséget ad a nehezen megközelíthető folyószakaszok ellenőrzésére, így terveik szerint a közeljövőben a folyó több, nehezen megközelíthető szakaszát, illetve a mostani ellenőrzés során bejárt részét is felkeresik.
Ezek a leggyakoribb szabálytalanságok
Az idei változatos időjárás ellenére a vízpartokon tapasztalt horgászlétszám, illetve a halőri ellenőrzések számában is hasonlított a korábbiakra. Az első félévben a hivatalos vasi halőrök mintegy 7 ezer horgászt ellenőriztek, majd ez a szám augusztus 20-áig 8.400-ra emelkedett.
Az ellenőrzött horgászok létszáma és az ellenőrzések helyszíne, az ellenőrzések időpontja mind nyomon követhető a halőrök által használt applikáció adatai alapján, így a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége viszonylagos pontossággal látja a horgászvizeken megjelenő horgászok létszámát, annak változásait az időjárás, az ünnepi hétvégék, illetve a haltelepítések függvényében – tájékoztatott Puskás Norbert ügyvezető elnök.
Szólt arról is, a halőrök közel kétszáz esetben éltek az írásbeli figyelmeztetés lehetőségével. A tapasztalatok azt mutatják, a vendéghorgászok mellett gyakran a helyi horgászok sem olvassák el maradéktalanul az adott vízterületre vonatkozó szabályokat, így gyakran adódnak félreértések a parkolásra, horgászható szakaszokra, vagy horgászhelyekre érvényes szabályok megsértése miatt.
A több ezer ellenőrzés során 25 alkalommal került sor jegyzőkönyv felvételére, ebből 11 esetben tett bejelentést a szövetség az illetékes Vármegyei Kormányhivatal Halgazdálkodási Hatóságánál.
–A szabálytalanságok között előfordul:
- jogosulatlan horgászat,
- három bottal történő horgászat,
- fogási napló vezetésének elmulasztása,
- illetve méret, vagy darabkorlátozás megsértése.
Az eljáró hatóságok a szabályszegés súlyától függően 10.000-től 500.000.-forintig terjedő halvédelmi bírságot szabnak ki, és minden esetben visszavonják a szabálysértő állami horgászjegyét. Jogosulatlan (engedély nélküli) horgászat esetén a hatályos jogszabály minimálisan is 55 ezer forintban határozza meg a kiszabható bírság alsó határát – sorolta Puskás Norbert.
Akár az állami horgászjegy is bánhatja
A jelentős tételű bírságok mellett, - a horgászok bevallása szerint is - a nagyobb büntetés minden esetben az állami horgászjegy visszavonása, amely hiánya lehetetlenné teszi az ország teljes területén a legális horgászatot. Ismételt szabálytalanság esetén az elkövető jelentősen emelt bírságra számíthat.
Gyakori munkát ad a kialakított vízparti közösségi tereken hátrahagyott hulladék elszállítása, valamint a tűzrakó-helyek tisztán tartása is. Továbbra is azért dolgozunk, hogy tavaink és vadvizeink partjai kulturált lehetőséget biztosítsanak a rekreációra, és a halfogás élmények lehetőségére, valamint, hogy megőrizzük vizeink értéke, őshonos halállományát – összegzett Puskás Norbert.