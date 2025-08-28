Vasi vizeket ellenőriztek a halőrök: csaknem 200 írásbeli figyelmeztetés született

A horgászszövetség hivatásos halőrei sokszínű munkát végeznek: feladataik közé tartozik a vízterületek bejárása, a halállomány védelme, a horgászatot folytató személyek ellenőrzése (állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló vezetése, zsákmány méret- és darabkorlátozása, alkalmazott eszközök), a vízszennyezések, halpusztulások nyomon követése, az elhullott hal begyűjtése. Több helyen a halőrök végzik a vízpartok kaszálását, a kültéri bútorok, berendezések karbantartását, továbbá részt vesznek a gyermek, ifjúsági rendezvények, horgászversenyek, horgászvizsgák lebonyolításában is. Többnyire előzetes vezénylés alapján dolgoznak. A terepjáró gépkocsik mellett a Rába duzzasztott szakaszain (Nick, Ikervár, Magyarlak) csónakkal, az idei évtől alacsonyabb vízállás esetén kenuval végzik az ellenőrzést.

Sokrétű munkát végeznek a vasi hivatásos halőrök

Fotó: vasivizeken.hu

Kenuba szálltak a vasi halőrök

A Rába folyó alacsony vízállása miatt múlt hét péntekén, - a Weking Sport és Kulturális Egyesület, illetve Sánta Tamás körmendi rendőr zászlós és aktív társadalmi halőr, az evezős egyesület tagjának segítségével a szövetség hivatásos halőrei kenukkal járták be a Rába folyó Körmend és Molnaszecsőd közti szakaszát.

Az ellenőrzés célja a horgászati ellenőrzés mellett a vízterület bejárása és felügyelete is volt, mivel a korábbi tapasztalatok alapján a vízről jóval könnyebben fedezhetők fel a szabálytalan horgászattal, illetve tiltott eszközökkel kapcsolatos jelek.

Halőreink a folyóparton tartózkodó horgászok ellenőrzése során a legtöbb horgász engedélyét és horgászatát szabályosnak találták, azonban két szabálytalan, engedély nélkül horgászó személlyel szemben is intézkedniük kellett, illetve átvizsgáltak jó néhány, a parton kialakított horgászhelyet.

A kenuval történő ellenőrzés alatt a folyóparton több helyen találkoztak halőreink „gyanús” nyomokkal, azonban tiltott eszköz megtalálására vagy lefoglalására nem került sor – fogalmazott Mesterházy József halgazdálkodási csoportvezető. Hozzátette: a csónakos ellenőrzés mellett az egyes vagy katamaránként összekötött kenu alacsony vízállás esetén is lehetőséget ad a nehezen megközelíthető folyószakaszok ellenőrzésére, így terveik szerint a közeljövőben a folyó több, nehezen megközelíthető szakaszát, illetve a mostani ellenőrzés során bejárt részét is felkeresik.