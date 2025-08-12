Haltelepítés előtt és után - mutatjuk, mennyi hal érkezik a vasi vizekbe

Mintegy 600 kilogramm ponty érkezett a Döröskei tóba augusztus 5-én a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. fonyódi telephelyéről. A haltelepítéseket követően ezúttal sem rendeltek el tilalmat, így a horgászok azonnal hódolhattak szenvedélyüknek. Mindez csak a felvezető állomása volt annak a jelentős pontytelepítésnek, amely várhatóan csütörtökön valósul meg a vármegyében. - A korábbi hírekben jelzett mennyiséggel szemben a biztonságos halszállítás, a sekélyebb állóvizek állapota, valamint az őszi haltelepítés biztosítása érdekében most 33 mázsa piaci ponty kerül a vasi vizekbe a Tógazda Halászati ZRT. Somogyapáti telephelyéről - közölte Mesterházy József, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének halgazdálkodási csoportvezetője.

Haltelepítés Döröskén

Fotó: vasivizeken.hu

Haltelepítés Vasban

A Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba és a Szombathelyi Csónakázó-tóba 400-400; az Újperinti I. sz. Tóba, a Kerkafalva Kéthatár-tóba, a Vadása-tóba, a Hársas-tóba, a Rábasömjéni kavicsbánya-tóba és a Celldömölki Téglagyári és park-tóba 300-300 kilogramm ponty kerül. Továbbá 250 kilogrammot telepítenek a halszállítmányból a Szombathelyi Horgásztóba és a Gencsapáti Horgásztóba, illetve 200 kilogrammot a Csepregi Téglagyári-tóba.

Mint minden alkalommal, ezúttal is felhívjuk a horgászok figyelmét a jogszabályban és a horgászrendben foglalt alsó (minimum 30 centiméter) és felső (maximum 60 centiméter) méretkorlátozás, valamint a heti (6 darab nemes hal) és napi (2 darab ponty) darabkorlátozás betartására, mely előírások különböznek az Országos Horgászrendtől. E mellett kérünk mindenkit a kifogott pontyok azonnali és pontos bejegyzésére a fogási naplóba, mivel halőreink ellenőrzésekor fél kilogrammos eltérés esetén a területi jegy visszatartásra kerülhet - hangsúlyozta Mesterházy József. Hozzátette: a szövetség vízterületein – néhány kivételtől eltekintve – a strandolás, fürdés tilos, több helyen életveszélyes. A horgászat közben felhevült testtel, még alkohol fogyasztása nélkül is veszélyes vízbe ugrani, vagy fürdeni.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége gondolt azokra is, akik a nyári szünetben kaptak, kapnak kedvet a horgászathoz: féléves kedvezményes árú megyei területi horgászjegyet bocsátottak ki, amely 2025. augusztus 1-től 2026. január 31-ig érvényes a kezelésükben lévő összes vasi álló és Vas-Zala vármegyei folyóvizekre.

















