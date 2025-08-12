augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasi vizeken

1 órája

Haltelepítés előtt és után - mutatjuk, mennyi hal érkezik a vasi vizekbe

Címkék#sporthorgász egyesület#Hársas-tó#Vadása-tó#megyei szövetség

A nyári szabadságokra való tekintettel folyamatosan igyekszik biztosítani a halfogás lehetőségét és élményét a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. Csütörtökön újabb nagyszabású haltelepítés lesz a vasi vizeken – mutatjuk a részleteket.

Vaol.hu
Haltelepítés előtt és után - mutatjuk, mennyi hal érkezik a vasi vizekbe

Mintegy 600 kilogramm ponty érkezett a Döröskei tóba augusztus 5-én a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. fonyódi telephelyéről. A haltelepítéseket követően ezúttal sem rendeltek el tilalmat, így a horgászok azonnal hódolhattak szenvedélyüknek. Mindez csak a felvezető állomása volt annak a jelentős pontytelepítésnek, amely várhatóan csütörtökön valósul meg a vármegyében. - A korábbi hírekben jelzett mennyiséggel szemben a biztonságos halszállítás, a sekélyebb állóvizek állapota, valamint az őszi haltelepítés biztosítása érdekében most 33 mázsa piaci ponty kerül a vasi vizekbe a Tógazda Halászati ZRT. Somogyapáti telephelyéről - közölte Mesterházy József, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének halgazdálkodási csoportvezetője.

Haltelepítés Döröskén
Haltelepítés Döröskén
Fotó: vasivizeken.hu

Haltelepítés Vasban

A Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba és a Szombathelyi Csónakázó-tóba 400-400; az Újperinti I. sz. Tóba, a Kerkafalva Kéthatár-tóba, a Vadása-tóba, a Hársas-tóba, a Rábasömjéni kavicsbánya-tóba és a Celldömölki Téglagyári és park-tóba 300-300 kilogramm ponty kerül. Továbbá 250 kilogrammot telepítenek a halszállítmányból a Szombathelyi Horgásztóba és a Gencsapáti Horgásztóba, illetve 200 kilogrammot a Csepregi Téglagyári-tóba.

Mint minden alkalommal, ezúttal is felhívjuk a horgászok figyelmét a jogszabályban és a horgászrendben foglalt alsó (minimum 30 centiméter) és felső (maximum 60 centiméter) méretkorlátozás, valamint a heti (6 darab nemes hal) és napi (2 darab ponty) darabkorlátozás betartására, mely előírások különböznek az Országos Horgászrendtől. E mellett kérünk mindenkit a kifogott pontyok azonnali és pontos bejegyzésére a fogási naplóba, mivel halőreink ellenőrzésekor fél kilogrammos eltérés esetén a területi jegy visszatartásra kerülhet - hangsúlyozta Mesterházy József. Hozzátette: a szövetség vízterületein – néhány kivételtől eltekintve – a strandolás, fürdés tilos, több helyen életveszélyes. A horgászat közben felhevült testtel, még alkohol fogyasztása nélkül is veszélyes vízbe ugrani, vagy fürdeni.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége gondolt azokra is, akik a nyári szünetben kaptak, kapnak kedvet a horgászathoz: féléves kedvezményes árú megyei területi horgászjegyet bocsátottak ki, amely 2025. augusztus 1-től 2026. január 31-ig érvényes a kezelésükben lévő összes vasi álló és Vas-Zala vármegyei folyóvizekre.



 



 



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu