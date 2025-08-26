Hamis bankjegy: erre figyelj, ha pénzt kapsz vissza!

Az utóbbi időben egyre több hamis bankjegy miatt indított vizsgálat zajlik az országban. Több egri bolt és vendéglátóhely jelezte, hogy hamis pénzzel próbáltak náluk fizetni, ami nemcsak bosszantó, de komoly anyagi kárt is okozhat. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője, Dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnagy a heol.hu-nak arról beszélt, hogy a hamis bankjegyek elfogadása mindig a kereskedő vesztesége lesz - írta meg az infostart.

Hozzuk, hogy ismerhetők fel a hamis bankjegyek

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Dr. Berndt-Iványi Judit kiemelte: a bűnözők sokszor külföldi oldalakról szerzik be a nem megyar hamisítványokat, és jellemzően a 20, 50 és 100 eurós címleteket próbálják teríteni. Ezek ugyan nem a legnagyobb bankjegyek, de elég értékesek ahhoz, hogy jelentős kárt okozzanak.

Mit tehetnek a kereskedők?

A rendőrség konkrét tanácsokkal is ellátja az üzlettulajdonosokat és eladókat:

Ismerjék az euró biztonsági elemeit – például a vízjelet, a hologramot és a színváltó tintát.

Használjanak UV-lámpát vagy bankjegyellenőrző készüléket.

Figyeljenek a gyanús, kapkodó vagy türelmetlen vásárlókra, különösen akkor, ha nagy címlettel fizetnek kis értékű termékért.

Soha ne adják vissza a gyanús bankjegyet a vásárlónak. Ha lehet, tartsák vissza feltűnés nélkül, és azonnal hívják a rendőrséget.

Hogyan ismerjük fel a hamis bankjegyet?

A Magyar Nemzeti Bank rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a forint bankjegyek is számos biztonsági elemmel rendelkeznek, amelyeket a lakosságnak és a kereskedőknek egyaránt érdemes ismerni - írta meg az Origo:

Vízjel : fény felé tartva láthatóvá válik.

: fény felé tartva láthatóvá válik. Hologram : a fólia fényhatásra színt vált.

: a fólia fényhatásra színt vált. Tapinthatóság : az eredeti bankjegy felületén a nyomtatás enyhén kiemelkedő.

: az eredeti bankjegy felületén a nyomtatás enyhén kiemelkedő. Színváltó tinta : döntögetve a számjegy színe változik.

: döntögetve a számjegy színe változik. UV-jelzések: UV-fény alatt rejtett motívumok jelennek meg.

A rendőrség hangsúlyozza: a kereskedők és vásárlók tudatossága a legjobb védelem a hamis pénz ellen.