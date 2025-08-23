augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

2 órája

Világbajnokságra készül Hámori Luca - Ezt üzente Imane Helifnek

Címkék#Hámori Luca#Párizsban#Imane Helifnek#Madridban#világbajnokság#esély

Madridban készül Hámori Luca a szeptemberben rendezendő világbajnokságra. A vasi bokszoló a Magyar Nemzetnek elmondta, személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését, egyben üzent Imane Helifnek is.

Vaol.hu

Noha nemrég egy olyan fotót hozott nyilvánosságra Imane Helif, amin kisminkelve és a haját megcsináltatva akár egy csinos nőnek is tűnhet, esélye sincs arra, hogy a Párizsban, a női ökölvívó torna 66 kilós kategóriájának bajnokaként ott legyen a két hét múlva kezdődő világbajnokságon - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a World Boxing (WB) azt a döntést hozta, hogy július 1. után csak olyan bokszoló léphet szorítóba a nők között, akin elvégeztek egy nemi szűrést, és az abban található értékek egyértelműen igazolják a női mivoltát. Helif a bejelentést követően visszalépett az Eindhovenben rendezett tornától – itt tért volna vissza olimpiai győzelmét követően –, ugyanis nem vállalta a vizsgálatot. Hámori Luca most a Magyar Nemzettel osztotta meg, mit gondol a kötelező nemi vizsgálatokról.

hámori luca
A Magyar Nemzet egy montázst is közölt a két sportolóról, amihez azt írták: Hámori Luca a mi szemünkben sokkal szebb, mint a vitatott nemiségű Imane Helif    
Fotó: MN-montázs

Hámori Luca Madridban készül a világbajnokságra 

Madridban már a felkészülés utolsó fázisát végezzük, és nem titok, fantasztikus körülmények között sok külföldi partnerrel sparingolhatok - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hámori Luca. - Egyre több a meccsrutinom, jól érzem magam, és nagy izgalommal várom már az év legfontosabb versenyét. Noha kicsit tartottam attól, hogy a súlycsoport felső határát egy kilóval lecsökkentették, de dietetikus segítségével simán hozom a 65 kilogrammos súlyhatárt – fejtette ki a sportoló, akinek nem titkolt célja a világbajnoki aranyérem megszerzése.

Hámori Luca beszélt arról is: személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését.

– Eddig még nem kellett megcsináltatnom a tesztet, majd a vb előtt erre is sor fog kerülni. Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle – fogalmazott Hámori Luca.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu