Világbajnokságra készül Hámori Luca - Ezt üzente Imane Helifnek

Noha nemrég egy olyan fotót hozott nyilvánosságra Imane Helif, amin kisminkelve és a haját megcsináltatva akár egy csinos nőnek is tűnhet, esélye sincs arra, hogy a Párizsban, a női ökölvívó torna 66 kilós kategóriájának bajnokaként ott legyen a két hét múlva kezdődő világbajnokságon - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a World Boxing (WB) azt a döntést hozta, hogy július 1. után csak olyan bokszoló léphet szorítóba a nők között, akin elvégeztek egy nemi szűrést, és az abban található értékek egyértelműen igazolják a női mivoltát. Helif a bejelentést követően visszalépett az Eindhovenben rendezett tornától – itt tért volna vissza olimpiai győzelmét követően –, ugyanis nem vállalta a vizsgálatot. Hámori Luca most a Magyar Nemzettel osztotta meg, mit gondol a kötelező nemi vizsgálatokról.

A Magyar Nemzet egy montázst is közölt a két sportolóról, amihez azt írták: Hámori Luca a mi szemünkben sokkal szebb, mint a vitatott nemiségű Imane Helif

Fotó: MN-montázs

Hámori Luca Madridban készül a világbajnokságra

Madridban már a felkészülés utolsó fázisát végezzük, és nem titok, fantasztikus körülmények között sok külföldi partnerrel sparingolhatok - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hámori Luca. - Egyre több a meccsrutinom, jól érzem magam, és nagy izgalommal várom már az év legfontosabb versenyét. Noha kicsit tartottam attól, hogy a súlycsoport felső határát egy kilóval lecsökkentették, de dietetikus segítségével simán hozom a 65 kilogrammos súlyhatárt – fejtette ki a sportoló, akinek nem titkolt célja a világbajnoki aranyérem megszerzése.

Hámori Luca beszélt arról is: személy szerint nagyon jó ötletnek tartja a nemi vizsgálatok bevezetését.

– Eddig még nem kellett megcsináltatnom a tesztet, majd a vb előtt erre is sor fog kerülni. Már régen nem foglalkozom Heliffel, nem nézegetem a fotóit, mindössze annyit mondanék vele kapcsolatban, ha aláveti magát az előírt tesztnek és az eredményei azt mutatják, hogy indulhat a női versenyeken, szívesen bokszolnék vele újra. Egyáltalán nem tartok tőle – fogalmazott Hámori Luca.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.