Ökölvívás

1 órája

Több ilyen nem lesz? Egy éve küzdött egy férfival Hámori Luca a ringben

A kőszegi bunyós, Hámori Luca bő egy éve lépett ringbe a párizsi olimpián a nemi teszten megbukott algériai Imané Helif ellen. Hámori Luca azóta mozgalmas időszakot tudhat maga mögött - akárcsak egykori ellenfele. Donald Trump amerikai elnök a 2028-as Los Angeles-i olimpiára vonatkozóan szigorú teszteket ígér.

Vaol.hu

Hámori Luca: mozgalmas egy év telt el az olimpia óta!

Hámori Luca
Hámori Luca - továbbra is lendületben.
Fotó: NS/Török Attila

A nők 66 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Hámori Luca (aki akkor még a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület Kőszeg színeiben bokszolt) szépen teljesített a párizsi olimpia ökölvívótornáján: ötödik helyen zárt, miután a tavaly augusztus elején rendezett negyeddöntőben egyhangú pontozással kikapott a szereplésével botrányt keltő algériai Imané Heliftől.

Imané Helifet a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség a tesztoszteron- és nemi tesztekre hivatkozva kizárta a 2023-as világbajnokságról, mivel szervezetében kimutatták a férfiakra jellemző X- és Y-kromoszómát. Ám a párizsi boksztornát nem a nemzetközi szövetség, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendezte, amely engedélyezte, hogy nemi teszteken megbukó Helif ringbe léphessen a nők között - később be is gyűjtötte az olimpiai bajnoki aranyérmet.

Helif esete komoly botrányt okozott, rengetegen tiltakoztak - de mire a meccs véget ért, Luca nevét megismerte az egész világ. Nem mellékesen első magyar nőként jutott ki az olimpiára, nyert két meccset, és pontszerző, 5. helyen zárt Párizsban - ami azért nem rossz teljesítmény első olimpiáján.

Hámori Luca maradt a ringben

A Párizsból hazatérő Lucát rengeteg szertettel fogadták Kőszegen. Rengeteg meghívásnak tette eleget, különféle rendezvényeken bukkant fel az elkövetkező hetekben, hónapokban, televíziós műsorokban szerepelt - de a celebvilágból nem kért, maradt a ringben. Nem is akárhogyan: begyűjtötte hatodik felnőtt magyar bajnoki címét, 2024 utolsó napjaiban pedig a Magyar Ökölvívó Szakszövetség már negyedszer választotta meg az év női ökölvívójának.

Idén márciusban aztán Luca a fővárosba költözött, a BVSC-Zugló versenyzője lett - a fejlődése érdekében váltásra volt szüksége. Így már a BVSC szerelésében készül az év fő versenyére, a szeptemberi, liverpooli világbajnokságra. De előtte a 24 éves bunyós márciusban megnyerte a 69. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyt, júliusban pedig  megnyerte a 102. Papp László Elit Ökölvívó Magyar Bajnokságot - mintegy ráhangolódásként a vb-re. És ismét bizonyítva, hogy hazai porondon nincs ellenfele!

Vagyis Luca körül minden rendben van.

Imane Helif

Imané Helif - bár olimpiai bajnoknak kijáró ünnepléssel, tisztelettel fogadták hazájában - nehezebb időszakot tudhat mag mögött. Igaz, a világ nagy részében nem igazán ismerték el az algériai sportoló sikerét. De azt egy pillanatig nem titkolta, mindenhol hangoztatta, hogy szeretne a 2028-as Los Angeles-i játékokon is aranyérmes lenni.

Ami azonban nem lesz egyszerű. Többek között azért, mert az ökölvívást irányító világszervezet, a World Boxing idén július végén közleményben jelentette be, hogy bevezetik a kötelező nemi vizsgálatot. Így a jövőben csak azok indulhatnak el a szövetség által rendezett világversenyeken, így az olimpián is, akik előzetesen alávetik magukat a vizsgálatnak, és igazolják a nemüket. Sőt, a World Boxing külön levelet írt az algériai szövetségnek Imané Helif miatt...

Donald Trump szigorú teszteket ígér

Az amerikai elnököt, Donald Trumpot pedig kedden kérdezték  a Los Angeles-i ötkarikás játékokról, és egy riporter rákérdezett, mi lesz az Imane Helifhez hasonló sportolókkal - erről a Ripost írt.

Nagyon szigorú tesztelés lesz, és ha az eredmény nem megfelelő, akkor nem vehetnek részt az olimpián. Az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy férfiak ellopják a trófeákat a nőktől a 2028-as olimpián

– közölte az elnök, akit a news.com idézett.

Az elmúlt időszakban Imané Helif nem is indulhatott jelentős nemzetközi versenyeken - és erősen kérdéses, hogy mikor fog ismét ringbe lépni.

Az viszont biztos, hogy olimpiai bajnok marad - nem fogja visszaadni az érmét, nem is vehetik el tőle a párizsi érmét.

 

 

