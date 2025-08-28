augusztus 28., csütörtök

Horgászok akcióban

2 órája

Díjnyertes lecsós harcsa - Andrásfa után Celldömölkön főznek a horgászok (fotók)

Címkék#lecsófesztivál#Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének#lecsós harcsa#Andrásfa

Bronzérmet kapott a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének csapata által készített lecsós harcsa a XIV. Lecsófesztiválon. Aki kíváncsi, hogy főznek a horgászok, a szombati vadásznapon megtudhatja.

Vaol.hu

A Sporthorgász Egysültek Vas Megyei Szövetségének csapata is részt vett a múlt szombaton Andrásfán rendezett 14. Lecsófesztiválon, ahol igazi baráti hangulatban készült a lecsós harcsa nokedlivel. A Szabó Dániel halászati őr vezette csapatban több hivatásos halászati őr, illetve a halvèdelemben ès vizpart karbantartásban résztvevő aktív segítőink is jelen voltak. A baráti légkör, a jókedv és a finom ízek mind hozzátették a magukét ehhez a színes rendezvényhez. 

Bronzérmet nyert a lecsós harcsa
Fotó: vasivizeken.hu

Bronzérmet nyert a lecsós harcsa

A zsűri a harmadik hellyel díjazta a lecsós harcsát.  Aki szeretné, szombaton a Vas Vármegyei Vadásznapon a szövetség főzőstandján vasi halászlét kóstolhat Karácsonyi Tamás jóvoltából.   

A rendezvényről sok fotót hoztunk, azokat itt megnézheti.

Lecsófesztivál Andrásfán

Fotók: Szendi Péter

 

 

