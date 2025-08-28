Díjnyertes lecsós harcsa - Andrásfa után Celldömölkön főznek a horgászok (fotók)

A Sporthorgász Egysültek Vas Megyei Szövetségének csapata is részt vett a múlt szombaton Andrásfán rendezett 14. Lecsófesztiválon, ahol igazi baráti hangulatban készült a lecsós harcsa nokedlivel. A Szabó Dániel halászati őr vezette csapatban több hivatásos halászati őr, illetve a halvèdelemben ès vizpart karbantartásban résztvevő aktív segítőink is jelen voltak. A baráti légkör, a jókedv és a finom ízek mind hozzátették a magukét ehhez a színes rendezvényhez.

Bronzérmet nyert a lecsós harcsa

Fotó: vasivizeken.hu

A zsűri a harmadik hellyel díjazta a lecsós harcsát. Aki szeretné, szombaton a Vas Vármegyei Vadásznapon a szövetség főzőstandján vasi halászlét kóstolhat Karácsonyi Tamás jóvoltából.

A rendezvényről sok fotót hoztunk, azokat itt megnézheti.