Fonál, ami összeköt – Falunap és értéktármegnyitó Hegyhátszentmártonban - fotók

Hegyhátszentmártonban

Hegyhátszentmárton idén is megtelt élettel: a falunapon nemcsak zenés és kulturális programok várták a vendégeket, hanem ünnepélyesen megnyitották a Helyi Értéktár Kiállítását is.

Csabai Bernadett
Fotó: Novák Roland

Augusztus kilencedikén ismét benépesült Hegyhátszentmárton szíve: a falunapra nemcsak a helyiek, hanem a környező települések lakói is ellátogattak. A délután vidám hangulatban telt, színes programok sora várta az érdeklődőket – volt lufibohóc-műsor, operett, könnyűzenei fellépők, kézműves vásár és közös vacsora is. A legfontosabb esemény azonban a Helyi Értéktár Kiállításának ünnepélyes megnyitója volt.

Hegyhátszentmárton: a tárlatot V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és államtitkár nyitotta meg
Fotó:  Novák Roland 

Helyi Értéktár nyílt Hegyhátszentmártonban

A tárlatot V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és államtitkár, valamint Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg. V. Németh Zsolt kiemelte: 

„Egy ekkora falu képes a létszámánál nagyobb vendéget idevonzani – ez nagyon beszédes. Vonzó ez a kis település, van egy sajátos kis bája. Legyen bármilyen funkciója az ilyen falunapnak, a legfontosabb eleme mégiscsak a személyes találkozás. Ezek a találkozások olyan fonalat húznak ember és ember közé, amelyekből kötelék szövődik – ez tartja össze Hegyhátszentmártont is.”

Falunap és értéktármegnyitó Hegyhátszentmártonban

Fotók: Novák Roland

Az ünnepségen Kiss György plébános megszentelte a település új fűnyíró traktorát, Kevy Albert pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a falunap nemcsak a szórakozásról szól, hanem a közösség összetartásáról is. „Nagy örömömre szolgált, hogy ennek a bájos településnek vannak olyan tagjai, akik szívükön viselik a helyi értékek sorsát és arra biztatok mindenkit, hogy tekintse meg ezt a lenyűgöző gyűjteményt, ami Hegyhátszentmártonban helyet kapott” – fogalmazott.

A nap hátralévő részében a résztvevők a finom vacsora mellett zenés programokon szórakozhattak: Dömötör Balázs, a Kredenc Együttes és a Chubby Band is színpadra lépett, miközben a kézműves vásár standjainál helyi portékák várták a látogatókat. A hangulat késő estig kitartott – a fonalak, amelyek ezen a napon szövődtek, valószínűleg még sokáig összekötik majd a falu lakóit.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
