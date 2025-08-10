Fonál, ami összeköt – Falunap és értéktármegnyitó Hegyhátszentmártonban - fotók

Augusztus kilencedikén ismét benépesült Hegyhátszentmárton szíve: a falunapra nemcsak a helyiek, hanem a környező települések lakói is ellátogattak. A délután vidám hangulatban telt, színes programok sora várta az érdeklődőket – volt lufibohóc-műsor, operett, könnyűzenei fellépők, kézműves vásár és közös vacsora is. A legfontosabb esemény azonban a Helyi Értéktár Kiállításának ünnepélyes megnyitója volt.

Hegyhátszentmárton: a tárlatot V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és államtitkár nyitotta meg

Fotó: Novák Roland

Helyi Értéktár nyílt Hegyhátszentmártonban

A tárlatot V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és államtitkár, valamint Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg. V. Németh Zsolt kiemelte: