Modern szülők: helymeghatározás a gyereknevelésben

A gyereknevelés egy háromágú szerződés a gyerek és a két szülő között, amiben mindhárom tagnak megvan a felelősségvállalása, és arányai a gyermek növekedésével változnak. A gyermek csecsemőkorában ez még részéről a nullát közelíti, majd ahogy ő nő, úgy ez a szám is. Dóka Viktor családállítót kérdeztük, mi lenne a helyes okos eszköz használat a gyermeknevelésben, ezen belül a helymeghatározás, lokátor használatának kérdését vitattuk meg.

Fotó: KSZ

"Mennyire is okos ezt nekünk használni?" - kérdezett vissza Viktor arra a kérdésemre, mikor is lenne érdemes a gyermekeknek okostelefont adni a kezükbe.

Felnőttként is sokkal jótékonyabb tud lenni, ha bizonyos időkapukban végzünk csak olyan okos eszközhöz köthető tevékenységet, ami nem szükséglet, így elkerülhető a doomscrolling és a függőség. A gyorsuló világ miatt kényszeresen lépést szeretnénk mindennel tartani, de Viktor úgy látja, hogy valójában sok esetben nem kell mindig mindenről azonnal tudnunk.

Az online tér olyan, mint egy zsúfolt nagyváros

Viktor a saját 10 éves lányán (kinek egyébként nincs saját okostelefonja) is látja, hogy ha el kezdi használni a kezébe adott készüléket, gyorsan beszippantja, ezért nagyon fontosak a keretek és a szabályok betartása. Úgy tartja, az online tér olyan, mint egy zsúfolt nagyváros, aminek a közepére rakjuk gyermekünket, és elvárjuk tőle, hogy jusson haza egyedül. Fel kell mérni, hogy mik a tényleges rá leselkedő veszélyek, és mik a saját félelmeink.

Szülőként nem az a dolgunk, hogy mindig mindent megadjunk a gyermekünknek, hanem hogy életkorának megfelelő környezetet biztosítsak arra, hogy ő fejlődni tudjon a saját személyiségfejlődésében.

A szakértő a 14-16 évet javasolja, az első okos eszközhöz. Ami előtte van, az még túlzottan ösztönös, nem tudja a gyermek kordában tartani az online fogyasztott tartalom mennyiségét.

Helymeghatározás: a kommunikáció kivonója

Mai szülőkként rengeteg rémtörténetet hallunk, amiktől szeretnénk mindenáron megvédeni a gyermekünket, de fontos tudni, mi a funkciója a helymeghatározásnak a gyermek életében. Van-e valódi miértje. Viktor szerint, ha olyan helyzetben van a gyermek, hogy érte kell menni, akár egy különóra után, és nála van az okostelefon, akkor már fel is tud hívni minket, így nem veszik el a kommunikáció, nem szigetelődünk el egymástól, ami alapból is jellemező a mai emberekre, hiszen lehet, hogy egy légtérben vagyunk, de mindketten elbújunk a saját okos eszközünk mögé.