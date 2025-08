Vasárnap te is hívd meg a helytörténeti kutatódat egy sörre!

A Vas Megyei Honismereti Egyesület azt szeretné, ha augusztus 3-a minden évben a helytörténeti kutatók ünnepe lenne – méghozzá nem konferenciákon vagy könyvbemutatókon, hanem kötetlen formában, egy jó korsó sör mellett.

Helytörténet Vasban - hívd meg egy sörre a kutatót!

Fotó: PORNSAWAN / Forrás: Freepik/illusztráció

A helytörténet ünnepe

„A helytörténeti kutatók hosszú órákat töltenek levéltárakban, mikrofilmes olvasók mellett vagy régi könyveket bújva, tanulmányokat írnak, előadásokat tartanak – de ritkán adódik lehetőség arra, hogy személyesen, oldott hangulatban is beszélgessenek az érdeklődőkkel” – mondta el Kuglics Gábor, az egyesület elnöke.

A kezdeményezés éppen ezt szeretné pótolni. Augusztus 3-án újra bárki meghívhatja kedvenc helytörténeti kutatóját egy korsó sörre – és akár szóba is kerülhetnek olyan kutatási eredmények, amelyek még nem jelentek meg könyvben vagy cikkben. Az ötlet célja az is, hogy új kapcsolatok, új témák és új inspirációk szülessenek – és hogy az érdeklődők közvetlenül is kérdezhessenek a helyi múlt titkairól.