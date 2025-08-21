Hepatitis-A fertőzések miatt le kellett fújni az augusztus 20-i ünnepségeket ebben a kisvárosban

Ongán ütötte fel a fejét a Hepatitis-A fertőzés - derült ki a boon.hu cikkéből. A veszély miatt az augusztus 20-i programokat is lemondták.

Hepatitis-A fertőzés ütötte fel a fejét, elmaradt a városnap is Ongán

Forrás: boon.hu

Hepatitis-A fertőzés ütötte fel a fejét, elmaradt a városnap is Ongán

A portál arról ír, az augusztus 20-i városnapot kellett lefújni a fertőzés veszélye miatt a borsodi kisvárosban. Ezzel kapcsolatban hivatalos közleményt a város polgármestere, Dr. Trizsi Zalán adott ki. Kiemelte, hogy a döntés egészségügyi szakemberek bevonásával hozták meg és, hogy a városlakók egészsége a legfontosabb szempont. A városnapot egyébként hat év kihagyás után rendezték volna meg.

Kiugró számok tavasszal

Áprilisban írtunk róla, a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 2025 első két hónapjában hétszeresére nőtt a hepatitis A fertőzés gyanújával jelentett fertőző betegek száma, adta hírül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.