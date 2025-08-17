augusztus 17., vasárnap

Jelentős károk

1 órája

Így tarolta le Ausztriát a heves vihar - fotók

A heves időjárás miatt az Ausztria több részén is leterhelték a mentőszolgálatokat vasárnapra virradó éjjel. Felső-Ausztriában, Alsó-Ausztriában és Salzburgban is sok dolga akatr a tűzoltóknak, hogy felszámolják a heves vihar okozta károkat.

Felső-Ausztriában Peuerbach, Neumarkt im Hausruckkreis és Steegen településeken (mindegyik a Grieskircheni járásban) a heves vihar miatti esőzések elöntötték a pincéket és túlterhelték a vízelvezető rendszereket. A Mühlviertel régióban, különösen a Perg járásban, a lakásokba beszivárgó víz miatt a mentőszolgálatokat is riasztották - írja az ooe.orfat. 

Heves vihar
Heves vihar Ausztriában - volt, ahol sárlavina pusztított
Egy másik vihargócpont Linz-Land kerülete volt. Számos pince került víz alá St. Marienben, Leondingban és Ansfeldenben. Az aluljárók is járhatatlanná váltak az árvíz miatt.

Szombat este óta a tűzoltóságok összesen 55 elárasztott pincék és aluljárók miatti incidenshez vonultak ki. A heves esőzés többnyire nagyon kis területekre korlátozódott. Bár a heves vihar jelentős helyi anyagi károkat okozott, nem érkeztek jelentések sérülésekről vagy súlyos veszélyekről. Az érintett régiókban a takarítási munkálatok várhatóan eltartanak egy ideig.

Heves vihar - Károk Salzburgban is

Salzburgban hat tűzoltóság 124 önkéntesét vezényelték ki összesen 17 incidenshez a heves zivatarok miatt. Uttendorfban, Zell am See-Thumersbachban és Leogangban az önkénteseknek sárlavinákat kellett eltakarítaniuk az utakról. Bad Gasteinben egy patak eldugult, és elöntötte a Gastein utcát. Az eddigi legutóbbi incidens a Salzburg közelében található Hofban történt hajnali 3 óra körül - tudósít a salzburg.orf.at.

Bevetésen a tűzoltók

Szombaton megírtuk, hogy brutális eső volt Dozmaton, ez a lokális vihar rendesen megöntözött. Nem jég kopogása hallatszott, hanem a hatalmas cseppek ereje.

 

