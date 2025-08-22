Élményekben gazdag hittantábor Jákon

„Minden nap más élményekkel gazdagodtunk a hittantáborban, de közös volt bennük a jókedv, a közösség ereje és az Isten felé fordulás.

A hittantábor lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, új barátságokat kössenek.

Fotó: VN

Hittantábor Jákon: egy hét Isten szeretetében

A hit útján járva elzarándokoltunk a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomhoz, a kőszegi Szent Imre templomhoz, ahol plébánosunk szentmisét mutatott be, jártunk Velemben, ahol a velemiek kedvességének köszönhetően a helyi kápolna kapui is megnyíltak előttünk. Az utolsó nap Körmendre zarándokoltunk, ahol a Boldog Batthyány László templomban énekeltünk, imádkoztunk. Plébánosunk, Zakó Jenő atya – aki korábban itt szolgált – mutatta be a templomot. A hét változatos programokkal telt: kézműveskedéssel, énekek tanulásával, mesefoglalkozással, a kutyaterápiás foglalkozáson négy barátságos kutya csalt mosolyt mindenki arcára. Akadtak vicces pillanatok is, amelyeken nagyot nevettünk, de a gyerekek főként a kutyákkal való közös feladatot élvezték. Kőszeget és környékét dottóval jártuk be, friss forrásvizet ittunk, és Velemben mézet kóstoltunk. Egy szombathelyi autósiskola jóvoltából, közlekedésbiztonsági videókat tekintettünk meg, majd ehhez kapcsolódó tesztlapokat oldottunk meg. Az autósiskola lehetővé tette számunkra, hogy egy motoros szimulátort is kipróbáljunk, ami hatalmas élményt nyújtott mindenkinek. Péntek este közös szentmisével zártuk a tábort, amelyre a szülőket is meghívtuk. Előadtuk a hét folyamán készült bibliai jelenetünket, énekeltünk, majd szalonnát és virslit sütöttünk a családokkal együtt.

Zakó Jenő plébános atya mindenben támogatta a tábor létrejöttét – neki hálás szívvel mondanak köszönetet. Csakúgy, mint minden helyi segítőnek és adományozónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek gazdag programban, szeretetteljes közegben tölthessék a hetet. A hittantábor nemcsak a közös játékok és programok miatt volt emlékezetes, hanem azért is, mert lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, új barátságokat kössenek, és együtt töltsenek el egy hetet Isten szeretetében, fogalmazott a kántor.