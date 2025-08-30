Holdfogyatkozás szeptember 7-én: így figyelheted meg a vérholdat

Szeptember 7-én este teljes holdfogyatkozás figyelhető meg hazánkból, amikor a Hold a Föld árnyékába lép. A jelenség különlegessége, hogy szinte teljes egészében látható lesz Magyarországról, a Hold pedig vöröses árnyalatot ölt – ezt nevezzük vérholdnak vagy vörös holdnak. Ez az egyik leglátványosabb égi esemény, amelyet szabad szemmel is érdemes lesz megfigyelni.

Jövő vasárnap vérhold és holdfogyatkozás lesz látható hazánk egén

Forrás: Hegyi Norbert

Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon?

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a fogyatkozás már holdkelte előtt megkezdődik, így az első szakaszokat nem láthatjuk. A Hold 19.18-kor kel fel, és 19.30-kor már belép a Föld teljes árnyékába. A látvány ekkor még alacsonyan, a horizont közelében lesz, ezért domborzat, épületek vagy fák takarhatják. A maximum 20.12-kor következik be, majd 22.55-kor ér véget a jelenség teljes hossza.

A teljes árnyékos szakasz 82 percig tart, vagyis bőven lesz idő gyönyörködni a látványban. Hazánk különösen szerencsés, mert ebből a térségből a teljes folyamat követhető. A teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb csak 2028-ban lesz ennyire hosszú és tisztán látható.

Vérhold 2025 – miért vörös a Hold?

A legtöbbeket az érdekel ilyenkor: miért vörös a Hold holdfogyatkozáskor és hogy mi a vérhold? A magyarázat a Föld légkörében rejlik. Amikor a Hold a Föld árnyékába kerül, a napfény a légkörön keresztül éri el a Hold felszínét. A rövidebb hullámhosszú kék fény szétszóródik, míg a hosszabb vörös hullámhossz átjut, ezért látjuk a Holdat mélyvörös árnyalatban. Ezt nevezzük vérhold jelenségnek.

A vérhold 2025 szeptemberében különösen látványos lesz, hiszen három és fél órán keresztül tart a folyamat, amelyből több mint másfél óra a teljes fázis.

Távcsöves bemutatók Vas megyében

Az érdeklődők nemcsak szabad szemmel, hanem távcsővel is követhetik a jelenséget.

Hegyhátsál – szeptember 7., 20 óra – Hegyháti Csillagvizsgáló: távcsöves bemutató a holdfogyatkozás és a vérhold megfigyelésére. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Jelentkezés: Horváth Tibor, +36 30 937 6283.

Szőce – szeptember 7., 20 óra – Szőcei Csillagda: távcsöves program az Őrség szívében, ahol a látogatók a teljes holdfogyatkozást élőben figyelhetik meg. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Borult idő esetén elmarad. Jelentkezés: Károly Lajos, +36 30 546 3233.